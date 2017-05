Debatte um mehr Hundezonen für St. Pölten

10.05.2017, 08:00 Uhr

Nur eine Hundezone in der Landeshauptstadt: der FP zu wenig, den Hundehaltern genug?



Hunde verursachen Kosten

ST. PÖLTEN (bt). Nicht zum ersten Mal entfacht in St. Pölten eine Diskussion über Hundezonen. "Derzeit herrscht die unzumutbare Situation für Hundebesitzer, dass nur eine einzige viel zu kleine Hundeauslaufzone geschaffen wurde", kreidet die FP St. Pölten in einem Dringlichkeitsantrag im Gemeinderat an. Obwohl die Stadt durch die rund 2.658 behördlich angemeldeten Hunde, jährlich etwa 130.000 Euro lukriert, rechnet die Partei vor. Dieses Geld müsse nicht zweckgebunden verwendet werden.Daher spricht sich die FP für die Schaffung weiterer Hundezonen aus. "Die nördlichen und südlichen Katastralgemeinden dürfen nicht wie bisher benachteiligt werden."Da die SP-Mehrheit keine Dringlichkeit gegeben sah, verweigerte sie die Zustimmung. Rathaussprecher Martin Koutny verweist auf die Verpflichtung, Hundesteuern einzuheben. "Zu erwähnen bleibt, dass die Stadt über 120 Hundekotstationen betreibt, die zwar recht gut angenommen werden, immer wieder verirrt sich aber auch ein 'Häufchen' auf den Straßenrand, das beseitigt werden muss. All das verursacht natürlich Kosten."

60 Prozent unbefestigte Fläche

Wunsch nicht laut geworden

Zur Sache:

Die bestehende Hundezone beim Hammerpark übererfüllt mit 2.150 Quadratmetern Fläche die Vorgaben und ist für Hundebesitzer, die im Zentrumsbereich wohnen, gedacht. Eine Benachteiligung sieht Koutny nicht, denn St. Pölten besteht zu mehr als 60 Prozent aus Grünland, Wald- und Forstwegen. Eine Hundefreilaufzone im Süden und Norden, aber auch im Westen oder Osten, wird im Rathaus als wenig sinnvoll erachtet, weil Stadtteile wie Ganzendorf, Weitzendorf, Radlberg oder Ratzersdorf von Grünflächen umgeben sind.Rechtlich schwierig, im Ortsgebiet bestehen Leinen- oder Maulkorbpflicht, auch außerhalb darf sich der Hund nicht aus der Rufweite bewegen. "Freilauf unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, das muss dem Hundehalter bewusst sein", heißt es auf erneute Anfrage aus dem Rathaus.Vor Ort im Hammerpark treffen die Bezirksblätter auf Alexander Wagner, der mit Hund Luke gerade zur Hundezone spaziert. "Ich arbeite gleich hier in der Nähe, sehe also nicht mehr Bedarf." "Es wäre wohl sinnvoll, noch ein, zwei Hundezonen in St. Pölten zu installieren", meint hingegen Ulla Deinbacher, Obfrau des Österreichischen Gebrauchshundeverbandes (ÖGV) St. Pölten. Natürlich sei dies aber mit Betreuungsaufwand und Kosten verbunden. Im Verein sei der explizite Wunsch nach weiteren Hundezonen noch nicht laut geworden. "Die meisten gehen an die Traisen oder in den Wald." Erst die Zone im Hammerpark aufwerten und Spielanimationen schaffen, meint Deinbacher.Gemäß dem NÖ Hundehaltegesetz müssen Hunde an öffentlichen Orten im Ortsbereich unter anderem auch in Parkanlagen an der Leine oder mit Maulkorb geführt werden. Das NÖ Jagdgesetz 1974 berechtigt Jagdaufseher, Hunde, die sich erkennbar der Einwirkung ihres Halters entzogen haben und außerhalb ihrer Rufweite umherstreunen oder wildern, zu töten.