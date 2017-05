Der erfolgreiche Weg zu besseren Noten

04.05.2017, 13:37 Uhr

NÖ. Das Abacus Nachhilfeinstitut bietet zwei Erfolgskomponenten:Jeder Schüler hat einen eigenen Nachhilfelehrer.Der Unterricht wird individuell auf jeden einzelnen Schüler ausgerichtet.Durch intensive Nachhilfe kann der Erfolg früher eintreten.Wichtig für den Lernerfolg ist die Harmonie zwischen Nachhilfelehrer und Schüler.

Sie werden vom Nachhilfelehrer informiert und können den Fortschritt Ihres Kindes mitbegleiten.Die Sportlerweisheit gilt auch für die Schüler. Ihr Kind fühlt sich zu Hause sicher und entspannter.Sie stimmen die Unterrichtszeiten direkt mit dem Lehrer ab. Die Nachhilfelehrer kommen gegebenenfalls auch am Abend oder am Wochenende.Sie und Ihr Kind verlieren keine Zeit durch Fahrten zum Nachhilfeunterricht. Durch die intensive Nachhilfe kann der Erfolg früher eintreten.Vor dem Nachhilfeunterricht findet ein kostenloses Beratungsgespräch bei Ihnen zu Hause statt. Zusammen mit Ihnen und Ihrem Kind wird eine ausführliche Analyse der schulischen Situation erstellt und ein individueller Lösungsansatz erarbeitet.Zu unseren Preisen kommen keine Anmeldegebühren oder Anfahrtskosten hinzu.Bei ABACUS gibt es keine Mindestvertragslaufzeiten.Rechtzeitig abgesagte Stunden werden nachgeholt.Mit der intensiven ABACUS-Einzelnachhilfe tritt der gewünschte Erfolg für den Schüler im Durchschnitt bereits nach 5-6 Monaten ein.Neben dem schnellen Erfolg für Ihr Kind bedeutet dies, dass der gesamte Nachhilfeunterricht in der Regel günstiger ist als bei langfristigen vertraglichen Bindungen.„Als Institutsleiter kenne ich die vielen unterschiedlichen Probleme aus der Praxis. Fehlende Motivation, Lehrer- oder Schulwechsel, längere Fehlzeiten in der Schule und vieles andere mehr können die Ursache dafür sein, dass Nachhilfe vorübergehend notwendig wird. Um wirkungsvoll auf den einzelnen Schüler eingehen zu können, bieten wir häusliche Einzelnachhilfe an. Ich bin der Überzeugung, dass gerade hierdurch die Nachhilfedauer entscheidend verkürzt und dem Schüler effektiver geholfen werden kann", so Institutsleiter Christoph Sandler.Brigitte L., AHS-Lehrerin: „Nachdem ich mich mit dem Konzept ‚Einzelnachhilfe zu Hause‘ eingehend befasst habe, kann ich hilfesuchenden Eltern nur empfehlen:Wenn Nachhilfe nötg ist, wird bei ABACUS wirklich effiziente Unterstützung angeboten. Natürlich hängt der letztliche Erfolg auch von der Mitarbeit des Schülers im Nachhilfeunterricht ab. Aber auch hier bietet ABACUS durch den ständigen Kontakt zwischen Nachhilfelehrer und Eltern den wichtigen Vorteil, dass die Eltern in die Nachhilfe miteingebunden werden.“Kristina und Julian, Mutter: „Im zweiten Semester der 3. Klasse brachte Julian in Englisch nur 4er und 5er nach Hause - seine Motivation war am Ende und ein gutes Zeugnis in Gefahr. Das Konzept von ABACUS war da genau richtig, Einzelnachhilfe zu Hause. Nach dem Beratungstermin bei uns zu Hause stand schon nach zwei Tagen der Nachhilfelehrer vor der Tür. Dieser junge Mann war ein Glücksfall für uns. Julian hatte endlich wieder Freude an Englisch. ABACUS kann ich mit einem guten Gewissen weiterempfehlen.“Maximilian S., Matura 2014, 3. Semester Biotechnologie: „Aus heutiger Sicht bin ich froh, dass mich meine Eltern mit etwas Nachdruck zur Nachhilfe bei ABACUS überzeugten. Damals hatte ich in Mathe einen 5er. Nach einem halben Jahr intensiver Einzelnachhilfe war es ein 3er. Mathe machte wieder Spaß. Über den 2er in der Matura-Prüfung habe ich mich natürlich riesig gefreut. Außerdem war ich bestens auf mein Studium vorbereitet, d.h. Mathe macht mir keine Probleme mehr.“Iris Wolfinger Diplom-Psychologin: „Nach meiner Ansicht lässt nur Einzelnachhilfe grundlegende Erolge erwarten. Der Schüler muss das Lernen lernen und dies wird durch intensive und individuelle Betreuung erreicht.“