"Die Liebe meines Lebens"

12.09.2018, 06:00 Uhr

Schmetterlinge im Bauch und die rosarote Brille auf der Nase: Bezirksblätter starten "Liebesserie".



Trainingspartner

BEZIRK ST. PÖLTEN (pw). Können Sie sich eigentlich noch an jenen Tag erinnern, an dem Sie Ihrer "besseren Hälfte" begegnet sind? War es Liebe auf den ersten Blick? In einer sechsteiligen Liebesserie stellen die Bezirksblätter in dieser Ausgabe Paare aus der Region vor, die verraten wie sie sich kennengelernt haben. In den folgenden Ausgaben erzählen Bezirksblatt-Leser wie das "erste Mal" war, oder verraten die besten "Sexplatzerl" und "Liebesrezepte". Und natürlich suchen wir die schönsten Liebesgeschichten (siehe "Zur Sache"): Dabei können Sie eine Flugreise nach Rom, ein Thermenwochenende oder ein Candle-Light-Dinner gewinnen (siehe Spalte links).Beate Schrott, Hürdenläuferin und gebürtige St. Pöltnerin, ist seit zweieinhalb Jahren mit ihrem Freund, Doppel-Olympiasieger Christian Taylor liiert. "Wir haben uns 2011 bei der WM in Korea kennengelernt. Damals waren wir beide noch in Beziehungen. Danach waren wir in derselben Trainingsgruppe. 2016 sind wir dann zusammengekommen", erzählt die 30-Jährige. "Er ist die große Liebe meines Lebens und umgekehrt. Auch wenn es nicht immer leicht war. Die Kommunikation ist das Wichtigste in einer Beziehung. Das hat gerade bei uns aufgrund der Sprachbarriere anfänglich zu Missverständnissen geführt. Das musste ihm auch erst bewusst werden", so die Profi-Sportlerin. Gemeinsamkeiten wie der Leistungssport, das Studium, oder der Glaube verbinden die Beiden: "Wir sind sehr gläubig, das hilft uns. Der Glaube ist Zentrum des Lebens und wir richten unsere Beziehung danach aus. Wir ziehen am selben Strang. Das ist sehr wichtig, denn es führt sonst zu Konfliktpotenzial." Wie sieht die Zukunft der Beiden aus? "Wir sind Träumer. Unser Traum ist es, in absehbarer Zukunft zusammenzuleben und zu heiraten", verrät die 100-Meter-Spezialistin, die sich noch zwei Jahre im aktiven Leistungssport gibt.

Ausprobiert

Ehegeheimnis

VP-Stadtrat Markus Krempl-Spörk hat seine Frau Sandra im Rahmen einer Schülerorganisation 2005 kennengelernt. "Es war Liebe/Interesse auf den ersten Blick. Es hat gleich gut gepasst. Wir haben es dann ausprobiert und es ist etwas sehr Schönes geworden", erklärt der Politiker. "Die letzten Jahre waren sehr erfolgreich. Wir ergänzen uns gut, teilen eine große Leidenschaft für das Reisen. Unser großes Ziel war es, alle Kontinente vor dem 30. Geburtstag meiner Frau zu bereisen. Das haben wir geschafft", erzählt Krempl-Spörk stolz. Und noch etwas anderes haben sie geschafft: "Unsere standesamtliche Hochzeit fand 2013 am Strand in Kroatien statt. Das war der große Wunsch meiner Frau. Heuer haben wir dann unser Fünfjähriges dort gefeiert. Als Krönung ihrer Liebe erblickte Mitte August ihr Töchterchen das Licht der Welt. Das erklärte Ziel für die Zukunft heißt somit: "Für die Familie und füreinander Zeit haben, sich aber trotzdem beruflich verwirklichen können." Das ist die hohe Kunst der Organisation.Christine und Johann Weichhart haben sich im Jänner 1972 bei einem Ball in Statzendorf kennengelernt. "Es war Liebe auf den ersten Blick. Heuer sind wir seit 42 Jahren verheiratet. Es ist ein Segen und auch ein großes Glück, soviele Jahre gemeinsam zu erleben", erzählt der Oberzwischenbrunner. Was ist das Geheimnis einer langen Ehe? "Liebe und Treue, aber auch in eine Großfamilie mit Kindern und Enkelkindern eingebunden zu sein und das Leben mit und in der Natur als Bauern. Das Salz unserer Ehe sind die gemeinsamen Hobbys, wie Gartenarbeit, Schifahren, Oldtimerausfahrten, Wandern und Reisen", erklärt der Großvater von sechs Enkelkindern.