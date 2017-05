02.05.2017, 11:59 Uhr

Die beliebte Freitagabend-After-Work-Serie startet mit einem neuen Organisationsteam in ihre 10. Saison.

ST. PÖLTEN (red). Die Musikalische Innenstadt ist wieder da. Die 10. Auflage der beliebten After-Work-Veranstaltung ist – mit einer siebenwöchigen Sommerpause - bis Oktober jeden Freitag in einem Lokal zu Gast. Start war am Fest „Rund um die Marie“: „The Teddy Boys“ spielten am 28. April im Café im Palais Wellenstein auf. Nächster musikalischer Freitagstermin ist dann am 5. Mai: Im Café zum Mohren in der Wiener Straße sorgt das Duo Nonstop für Stimmung. Am 12. Mai tritt das Benigna Quartett im Rahmen des Mädlstags in der Brunngasse auf, am 19. Mai singt Ralph Nail im Da Capo in der Kremser Landstraße.

Drei Nachfolger

Und am 26. Mai wandert die Musikalische Innenstadt zum Rosenabend auf den Rathausplatz: Im S’Zimmer bringen „friends live“ Pop- und Rock-Oldies. Das komplette Programm ist im anhängenden Folder aufgelistet.Die bisherige Koordinationsarbeit haben gleich drei Personen von Initiatorin Ulli Nesslinger übernommen: Karin Schreylehner und Matthias Weiländer und sowie auch Vizebürgermeister Matthias Adl: "Gratulation an Ulli Nesslinger, sie hat in den vergangenen Jahren sehr viel für unsere Innenstadt geleistet!", sind sich die drei "Nachfolger" einig.Auch die Guten-Morgen-Edition belebt heuer wieder den Herrenplatz. Am Samstag, 29. April waren die Floraphoniker auf dem Herrenplatz zu hören und zu bestaunen, und am 27. Mai ist dort der Musikschulbus on Tour. Musikschuldirektor Alfred Kellner organisiert die Veranstaltungsreihe.