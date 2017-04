Ein Buch für Weinliebhaber, die mehr wissen wollen

28.04.2017, 13:35 Uhr

Eignet sich der Rebensaft als Geldanlage? Wie sieht es mit Wein-Tuning aus? Und ... warum ist Wein gesund? „Weinwissen“ von Vinaria Autor Wolfgang Wachter gibt auf 272 Seiten profunde Antwort.Wer bereit ist, sich einzulassen auf das unerschöpfliche Wein-Universum und schon als Kind gerne Antworten auf seine Warum?-Fragen wollte, wird das Buch "Weinwissen" von Vinaria Autor Wolfgang Wachter lieben. Und nicht nur Forschernaturen werden sich damit anfreunden. Das im Verlag LWmedia erschienene Werk ist ein "Buch fürs Leben" für all jene, denen sich beim Weingenuss die eine oder andere Frage aufdrängt. Zum Beispiel: "Warum ist Wein gesund!" oder "Was steckt hinter der Mineralität eines Weines?" oder "Was passiert mit dem Wein, der auf der Hefe liegt?". In "Weinwissen" erfährt der Leser all das und auch, dass es unglaubliche 10.000 Jahre braucht, damit sich eine 30 cm dicke Verwitterungsschicht bildet. Wer das Buch gelesen hat, für den wird "Terroir" mehr als nur ein Wort sein, das man lässig in Gesprächsrunden wirft in der Hoffnung, es nicht erläutern zu müssen.

Auch wissenschaftlich tiefgängige Passagen finden sich in Wachters Buch immer wieder, Langeweile kommt dennoch nicht auf. Denn stets liegt auch ein Prise feiner Humor des habilitierten Vorarlberger Motoreningenieurs in den Erläuterungen und immer wieder wird der Leser zu einem erkennenden "Ach so!" oder einem erstaunten "Unglaublich!" verleitet. Mit Sicherheit wird nach der Lektüre des Weinbuches auch der Respekt vor der Leistung unserer Winzer ins Unermessliche wachsen.Da "Weinwissen" mit überaus originellen und informativen Grafiken gewürzt ist, kann das Buch je nach Zeitbudget, Lust und Laune auch nur durch rasches Durchblättern konsumiert werden.Also, einfach zulegen das Werk, und Sie können mit Fug und Recht behaupten über profundes Weinwissen zu verfügen.