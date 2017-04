Eine kleines Geschenk für den Sterntalerhof

20.04.2017, 07:34 Uhr

Alles begann mit einem Foto in der Vorweihnachtszeit. Die Firma ABB forderte die kooperierenden Schulen auf, Fotos mit den Robotern weihnachtlich zu inszenieren und auf Facebook hochzuladen. Dank 680 Likes und 231 Shares für den Beitrag haben es die Schüler ermöglicht, dass ABB 1.357,50 € für den Therapieaufenthalt einer Familie am Sterntalerhof spendet. Der Sterntalerhof ist ein Kinderhospiz, das es sich zum Ziel gemacht hat, Familien mit sterbenskranken Kindern ganzheitlich zu betreuen.Als Dank für das Engagement wurde die 4BHMBA nun zur Firma ABB und zum Sterntalerhof eingeladen. Nach der sehr technischen und sachlichen Führung bei ABB, wo die Schüler auch Roboter ausprobieren durften, ging es anschließend zu einem sehr berührenden Besuch zum Sterntalerhof, wo die Schüler einen Eindruck davon bekamen, wofür sie so brav Spenden gesammelt haben.