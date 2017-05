Euroscola: BHAK St. Pölten ist dabei

11.05.2017, 12:42 Uhr

Die Bundeshandelsakademie St. Pölten hat österreichweit den ersten Rang belegt.

ST. PÖLTEN / STRASSBURG (red). In einem Wettbewerb zur Teilnahme am europäischen SchülerInnentreffen Euroscola in Straßburg hat die HAK St. Pölten österreichweit den ersten Rang belegt. Dies ist umso beachtenswerter, da alle höheren Schulen teilnahmeberechtigt waren und einige renommierte Schulen aus Wien, Graz und Salzburg nachgereiht wurden.Die Aufgabenstellung für 2017 lautete: “Europa an deiner Schule- wie kann das gelingen?“ Und offensichtlich ist es der HAK St. Pölten am besten gelungen diese Idee zu verwirklichen. Die SchülerInnen der 3EK Europaklasse, gefördert von Andrea Hofstätter und Herbert Riedlberger, brachten ihre Vorstellungen zum Thema ein und so entstanden ein Kurzfilm, ein Europaraum und ein Internet/Handyspiel. An ihrer Schule soll der Schwerpunkt „Europa“ in den kommenden drei Jahren allen SchülerInnen ermöglichen, sich europafit auszubilden: durch Vorträge und Diskussionen im Haus und auch in den Fremdsprachen englisch, französisch, spanisch und durch den Besuch von europäischen Institutionen in Wien, Brüssel und Straßburg.

Zur Sache:

Und nach Straßburg wird im Frühjahr 2018 die 3EK mit ihren Professoren fahren, um mit den Jugendlichen der anderen europäischen Länder einen Tag im europäischen Parlament zu verbringen und verschiedene Themen – politisch, wirtschaftlich, ökologisch – gemeinsam im europäischen Parlament zu diskutieren. So werden sie auf den Abgeordnetensitzen die Möglichkeit haben ihre Zukunftsentwürfe und Ideen aus ihrer Sicht den anderen 500 Jugendlichen näherzubringen. Dieses Programm wird vom Europäischen Parlament finanziell unterstützt.Euroscola ist ein Programm des Europäischen Parlaments, das Schülerinnen und Schülern aus allen EU-Mitgliedstaaten den Besuch des Europäischen Parlaments in Straßburg ermöglicht.Den Jugendlichen werden in einem einleitenden Vortrag Grundkenntnisse über die Europäische Integration vermittelt. Anschließend simulieren die Schüler in internationalen Arbeitsgruppen Debatten und Entscheidungsprozesse im Europäischen Parlament. Das Europäische Parlament gewährt einen Fahrtkosten- und Aufenthaltszuschuss, der von der Größe der Schülergruppe und der zurückzulegenden Distanz abhängt.