03.05.2018, 15:20 Uhr

Am 18. Mai wird das diesjährige Volksfest eröffnet. Bürgermeister Matthias Stadler darf sich darüber hinaus aber auch noch auf drei weitere Großveranstaltungen im St. Pöltener "Eventsommer" freuen.

ST. PÖLTEN (red.). Knapp zwei Wochen sind es noch, bis das "Volksfestfieber" in der Landeshauptstadt wieder ausbricht. Am Mittwoch, 18. Mai wird das Fest auch in diesem Jahr am Freigelände des Veranstaltungszentrums eröffnet. "Es wird ein Fest der Superlative. Wir hoffen natürlich auf schönes Wetter, blicken dem ganzen aufgrund der aktuellen Lage aber sehr optimistisch entgegen", erklärte Bürgermeister Matthias Stadler.Für neun Tage wird es in St. Pölten dann auch ums Pfingstwochenende wieder rundgehen. Dabei stellt das Volksfest auch in diesem Jahr nur den Beginn einer Reihe von Großevents dar:

Drei Festivals über den Sommer

Ab dem 5. Juli avanciert dann der St. Pöltener Rathausplatz zum "Festival-Zentrum". Das alljährliche Sommerfestival wird eröffnet und den Besuchern täglich ab 16 Uhr rund 300 Stunden, bis zum 12. August, geöffnet sein. "Es ist eine tolle Geschichte, wie wir die Innenstadt durch das Fest in Szene setzen können. Auch durch dieses Festival ist es uns gelungen, uns in puncto Events gut in Szene zu setzen. Da soll noch einer sagen, dass in St. Pölten nix los ist", erklärte der Bürgermeister.Abgerundet werden die heimischen Veranstaltungswochen anschließend durch zwei Events musikalischer Natur. Am 27. Juli findet am Ratzersdorfer See das Lakeside-Open Air Festival statt. Einen Tag darauf findet, ebenfalls auf der Ratzerdorfer Seebühne, dann noch das Bluesfestival statt.