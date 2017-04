FIS-Generalsekretärin im Kulturbezirk

25.04.2017, 19:02 Uhr

Die FIS-Generalsekretärin Sarah Lewis war bei „Ski meets Business“ im Kulturbezirk St. Pölten zu Gast.

ST. PÖLTEN (ip). Als Fixpunkt im Terminkalender des NÖ Skipools hat sich mittlerweile die Veranstaltung „Ski meets Business“, die zwei Mal jährlich stattfindet, etabliert. Am vergangenen Donnerstag lud Geschäftsführer Christian Reiter die Generalsekretärin des Weltskiverbandes Sarah Lewis zum Event in den Kulturbezirk St. Pölten. Dort bot sie zum Thema „Die Rolle der FIS“ interessante Einblicke in die 1924 gegründete Organisation. Zu ihrer Teilnahme an „Ski meets Business“ meinte sie, dass sie vom Engagement der Niederösterreicher, deren Region als Wintersportgebiet noch nicht so prominent ist, begeistert sei.

„Warum unterstützt die FIS Veranstaltungen wie diese? Die Anzahl der Leute hier ist die Antwort", leitete Lewis ihr Referat ein und verwies dabei auf zahlreiche Anwesende nicht nur aus der Welt des Sports. An Sponsoren, vor allem an jene, die es noch werden wollen, gerichtet, appellierte sie, das Ziel der FIS, den Ski- und Snowboardsport zur ersten Wahl bei Wintersport und Freizeitaktivitäten werden zu lassen, entsprechend zu unterstützen. Mit dem 2011 ins Leben gerufenen „Schneewelttag", der unter anderem Kinder und Jugendliche auf den Schnee bringen soll, sei es sogar gelungen, Events in Ländern zu veranstalten, in denen es keinen Schnee gibt.Dass der NÖ Skipool bei der Förderung der niederösterreichischen Skitalente und der Pflege des Skisports schon seit Jahren erfolgreich ist, unterstrichen auch einige heimische Sportlergrößen. Allen voran Michaela Dorfmeister, die nicht nur stellvertretende Vorsitzende des Skipools ist, sondern auch in der FIS aktiv mitarbeitet, reißt sich – ihrer Aussage nach – „den A" auf, um den Boden für Talente und Begeisterte zu ebnen. Der Wilhelmsburger Benjamin Karl, dreifacher Gesamtweltcupsieger und vierfacher Weltmeister im Snowboard, Vierschanzentournee-Sieger Thomas Diethart, sowie Weltcup-Newcomer im Snowboardcross - Jakob Dusek aus Herzogenburg - bestätigten, dass trotz großartiger familiärer Unterstützung nicht nur „Mama und Papa" auf dem Sponsorenkapperl reichen, um internationale Erfolge nach Hause zu bringen. Beruhigend dazu die Aussage des Vorsitzenden des NÖ Skipools, Wolfgang Labenbacher: „Wir bringen sicher auch in Zukunft einige junge Talente in den ÖSV-Kader!" Unterstützung seitens der Politik versprach Landesrätin Barbara Schwarz. In ihrer neuen Funktion als Landeshauptfrau lud Johanna Mikl-Leitner zum ersten Büfett ihrer Amtszeit.Die ehemalige britische Rennläuferin Sarah Lewis lebt in der Schweiz und ist Generalsekretärin des Weltskiverbandes FIS (Fédération Internationale de Ski).Text und Fotos: Ilse Probst