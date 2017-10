Frohlocket - Einstimmung auf die Weihnachtszeit

Der Stadtchor St. Pölten lädt am 15. Dezember um 19:00 Uhr

unter der musikalischen Leitung von Eduard Hofbauer

zu einem besinnlichen Konzert in der Pfarre St. Johannes Kapistran ein.



In der Weihnachtszeit möchte der Stadtchor St. Pölten seinen Besuchern eine besinnliche Adventzeit bieten.

Die musikalische Begleitung am Klavier und Keyboard liegt in den bewährten Händen von Reinhardt Hochebner.

Bereichert wird das besondere Klangerlebnis durch die Kleingruppe „Vocaleta“ unter der Leitung von Charlotte Hofbauer und dem Klarinettenquartett unter der Leitung von Robert Rosenthaler.

Durch das Programm führt die Sprecherin des Stadtchors Ilona Tröls-Holzweber.

Karten zum Preis von € 13,-/Erw, € 7,-/ Schüler/Studenten sind in der Buchhandlung Schubert, bei allen Chormitgliedern und an der Abendkasse erhältlich.



Der Stadtchor St. Pölten freut sich auf zahlreichen Besuch!