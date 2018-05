Gepriesen sei die Wuchtl im Egon

05.05.2018, 00:05 Uhr

Das Lokal startet mit dem Verein Fuhrmannhof in die Sommersaison.

ST.PÖLTEN. Seit 12 Jahren wird im Egon für Fußballfeste gesorgt. 2006 organisierten Albin Wegerbauer und Egon-Gründer Tezcan Soylu erstmals ein sportliches und kulturelles Programm für das Lokal. Die Tradition wird auch heuer fortgesetzt. Die beiden unterstützen das Egon-Team um Betreiber Hennes. Sie sind der Kulturverein Fuhrmannshof. Ziel des Vereins: Fußball und Kultur zu vereinen und mit Publikumsinteraktion kurzweilige Spieltage während der Fußball-WM von 14. Juni bis 15. Juli anzubieten. Durch eine neue LED-Wall ist bei den Nachmittagsspielen beste Bildqualität garantiert. Neben dem breiten Angebot an Veranstaltungen begibt sich das neue Egon auch kulinarisch auf neues Terrain: Snacks und Chili werden durch eine vegane Variante ergänzt.

Fußballquiz

Das "Spielerpass-Inklusionsquiz" ist das erste Fußballquiz, bei dem Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen in Teams Fragen beantworten und Preise gewinnen können. In Zusammenarbeit mit dem gemeinnützigen Kremser Verein "Spielepass", welcher Menschen mit besonderen Bedürfnissen im Bereich Fußball aktiv fördert, können sich die Besucher neben einem Rahmenprogramm auch auf eine Zeitreise in Fußballnostalgien begeben. Der Wilhelmsburger Trikotsammler Michael Niederer von SALZBURG-TRIKOTS.at wird seine Schätze ausstellen und das St.Pöltner Podcast-Duo TRIKOTTAUSCH wird mit viel Charme und Witz die Veranstaltung moderieren. Bei freiem Eintritt können Fußballliebhaber das mit Abstand sozialste WM-Event hautnah miterleben und auch etwas Gutes tun: Der Gastro-Erlös kommt dem Verein SPIELERPASS zugute. Damit werden Fußballevents und Trainingseinheiten für Menschen mit besonderen Bedürfnissen in Niederösterreich organisiert.