Grenzen-los im Bildungshaus St. Hippolyt

09.05.2017, 09:15 Uhr

Ausstellung Lohrmann/Puschner grenzen-los wurde im Bildungshaus St. Hippolyt eröffnet.

Zur Sache:

ST. PÖLTEN (red). Kurator Franz Moser versah in seinen Gedanken zum Titel grenzenlos einerseits mit einem Rufzeichen und andererseits mit einem Fragezeichen. Gegen Grenzen des Nationalismus, der Vorurteile aber auch die Frage, dürfen wir alles was wir können in Ressourcenverbrauch, Forschung.Die Ausstellung zeigt tolle Acrylbilder und Mischtechniken von Renate Lohrmann und großformatige Teppiche und ganz feine Textilarbeiten von Marianne Puschner.Die Ausstellung ist bis 24. September im Bildungshaus St. Hippolyt zu sehen.