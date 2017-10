Hochzeit: Das 'Ja' für 2018

19.10.2017, 13:20 Uhr

Die Trauungstermine für die kommende Hochzeitssaison sind festgelegt. Wer für 2018 die Einfahrt in den Hafen der Ehe plant, sollte bald an die Vereinbarung eines Termins mit dem Standesamt denken.

ST. PÖLTEN (red). Die begehrtesten Trauungstermine sind oft schon frühzeitig vergriffen, deshalb sollte man sich schon jetzt Gedanken über den Wunschtermin machen und diesen so bald als möglich fixieren. „Grundsätzlich versuchen wir für jedes Paar den passenden Termin zu finden. Es ist jedoch bei den Samstags-Terminen zu empfehlen, sich rechtzeitig – maximal jedoch ein halbes Jahr vorher – mit uns in Verbindung zu setzen und die notwendigen Dokumente vorzulegen“, rät der Leiter des Standesamtes Herbert Herzig.

Termine für Trauungen an Samstagen im Standesamt (Rathaus)

Termine für Trauungen an Samstagen in der Musikschule

Trauungstermine an Wochentagen (nur im Standesamt)

Termine auf Anfrage

Individuelle Trauungen ganz nach Wunsch

Auch Trauung für gleichgeschlechtliche Paare

Außergewöhnliches Geschenk

Kontakt

21. April 2018, 05. Mai 2018, 26.Mai 2018, 09. Juni 2018, 23. Juni 2018, 14. Juli 2018, 28. Juli 2018, 04.August 2018, 18. August 2018, 25. August 2018, 01. September 2018, 15. September 2018, 22. September 201812. Mai 2018, 02. Juni 2018, 16. Juni 2018, 07. Juli 2018, 21. Juli 2018, 11. August 2018, 08. September 2018, 06. Oktober 2018Montag bis Donnerstag: 08.00-11.30 Uhr und 13.30-15.30 Uhr; Freitag: 08 bis 12 UhrAuf Anfrage werden Trauungen auch im Kulinarium Kuefstein, Gasthaus Seeland, D&C City Hotel sowie Schloss Wasserburg durchgeführt, sofern sie rechtzeitig, also sechs Monate vor dem geplanten Termin, mit dem Standesamt abgesprochen sowie mit den Terminen im Rathaus und der Musikschule kompatibel sind.Die Trauungen werden nach persönlichen Präferenzen gestaltet, um wirklich jedem Brautpaar am schönsten Tag des Lebens eine Freude zu bereiten. Geschmäcker sind verschieden, deshalb bietet das Standesamt folgende Möglichkeiten der Trauung an:• Hochzeit mit Ansprache und Musikuntermalung in feierlichem Rahmen• Hochzeit ohne Ansprache oder Musikuntermalung in feierlichem Rahmen• Hochzeit ohne Gäste und ohne feierlichen RahmenWenn Sie ohne Gäste und ohne Zeremonie heiraten wollen, beschränkt sich das Standesamt auf das gesetzlich vorgeschriebene Ausmaß einer Trauung: Sie erscheinen am Standesamt, geben einander das Jawort, unterschreiben das Ehebuch und verlassen nach wenigen Minuten als Ehepaar das Standesamt. Auf Ihren Wunsch übernehmen zwei Bedienstete des Standesamtes auch die Funktion der Trauzeugen.Aufgrund rechtlicher Neuerungen muss man sich nicht mehr beim Wohnsitzstandesamt zur Eheschließung anmelden, sondern kann sich gleich direkt an jenes Standesamt wenden, welches die Trauung durchführen soll. Das neue Namensrecht bietet viele Möglichkeiten der Namensführung, unter anderem die Bildung von Doppelnamen für beide Ehepartner. Die Standesbeamten verfügen nicht nur über ein umfassendes Wissen im Ehe- und Namensrecht, sondern auch über das notwendige Einfühlungsvermögen für eine perfekte Gestaltung der Trauung. Gleichgeschlechtliche Paare können selbstverständlich auch in den Trauungsräumlichkeiten des Standesamtes ihre Partnerschaft begründen.Es muss nicht immer eine Vase, Geschirr oder Bettwäsche sein. Gerade Hochzeiten sind Ereignisse, anlässlich derer nach wirklich originellen und dauerhaften Geschenken gesucht wird. Direkt am Kollerberg im südlichen Stadtteil St. Pöltens wurde hierfür Platz geschaffen: Ein waldähnlicher Park, 16.620 Quadratmeter groß, wurde als Heirats- und Geburtenwald angelegt. Die Bäume werden von der Stadtgärtnerei gepflanzt und liebevoll gepflegt. Eine Namenstafel am Baum erinnert stets an das freudige Ereignis. Ein Baum im St. Pöltner Heiratswald ist ein Geschenk, das nicht jeder hat.Standesamt St.Pölten, Rathausplatz 1, 3100 St.Pölten; Tel.: +43 2742 333-2020, E-Mail: standesamt@st-poelten.gv.at; Parteienverkehrszeiten: Mo., Mi. und Do. 7.30-16.00 Uhr, Di. 7.30-18.00 Uhr und Fr. 7.30-13.00 Uhr.