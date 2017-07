27.07.2017, 09:25 Uhr

Auf der Suche nach Lösungen und Entwürfen zum Thema „Leben, Essen

und Arbeiten im Jahr 2040“, trat Markus Brunnthaler, Geschäftsführer und Eigentümer von Miraplast GmbH erneut mit der New Design University in Kontakt.



KitchenHacking





Food Design und Kitchen Hacking bei der Vienna Design Week

ST. PÖLTEN (red). Die NDU-Studierenden des Bachelorstudiengangs Design, Handwerk und materielle Kultur wurden im zweiten Semester mit der Aufgabenstellung betraut, Zukunftsstudien zum Umgang mit Lebensmitteln zu entwickeln. Mit der Frage, wie schaut in Zukunft unter Berücksichtigung der Megatrends wie unter anderem Downaging, Green Tech, Womanomics unser Umgang mit Lebensmitteln aus, trat Brunnthaler erneut mit den Studierenden in Kontakt. Mit diesem Projekt stellt Miraplast GmbH die Aufgabe darüber nachzudenken, welchen Einfluss die großen Trends auf die Art wie wir essen, wie wir mit Lebensmitteln umgehen und wie wir kochen werden, haben.Die Studierenden des vierten Semesters untersuchten gemeinsam mit Prof. Moya Hoke und den Gastbetreuern Mischer'traxler einerseits verschiedene Aspekte des Begriffs „Küche“: Küche als Werkstatt/Labor, Küche als revitalisierter oder als kulturell bedingter Raum, schnelle, mobile oder soziale Küche und vieles mehr. Andererseits erarbeiteten Studierende im zweiten Semester konkrete Lösungen und Entwürfe zum Thema „Leben, Essen undArbeiten im Jahr 2040“. Studiengangsleiter Prof. Stefan Moritsch und Markus Brunnthaler, Geschäftsführer von Miraplast ermutigten die Studierende sich dem Thema aus einer neuen Perspektive zu nähern und tradierte Sichtweisen aufzubrechen.Bei der Endpräsentation fand Brunnthaler nur lobende Worte für die ausgearbeiteten Prototypen, Designstudien und Zukunftskonzepte der Studierenden: „Ich bin sehrangetan von den unterschiedlichen Zugängen, die präsentiert wurden. Egal, ob gesellschaftspolitische, produktbezogene oder alternative Lösungen, es wurde sehr breit gedacht und mir gefallen die vielen innovativen, aber sehr durchdachten Ideen der Studierenden. Besonders beeindruckt haben Brunnthaler das Projekt „LabMEAT“von Studentin Laura Burtscher und der neu designte Esstisch von Student Daniel Schober, der die gemeinsame Mahlzeit als Brücke zwischen den Benutzern versteht.Die im Rahmen des Semesterprojekts „Kitchen Hacking“ entstandenen Prototypen,Designstudien und Konzepte können bei der diesjährigen Vienna Design Week, die von 29. September – 08. Oktober im fünfzehnten Wiener Gemeindebezirk stattfindet, in einer Ausstellung besichtigt werden. Am 30. September findet begleitend eine Mini-Designkonferenz zum Thema „Food Design“ statt. Gemeinsam mit den internationalen Top Stars aus Italien und Spanien.