MINT-Gütesiegel für St. Pöltens Schulen

05.05.2018, 00:27 Uhr

Volksschule und Neue Mittelschule räumen Auszeichnung ab.

ST. PÖLTEN (red). Was haben die Volksschule Grillparzerstraße und die Neue Mittelschule in der Dr. Theodor-Körner-Straße gemein? Beide wurden von Bildungsminister Heinz Faßmann, IV-Präsident Georg Kapsch, Bosch-Vorstandschef Klaus Peter Fouquet und PH Wien-Rektorin Ruth Petz mit dem MINT-Gütesiegel ausgezeichnet. „Der MINT-Bereich ist der Jobmotor der Zukunft. Bereits jetzt leiden mehr als acht von zehn Industrieunternehmen unter Rekrutierungsproblemen in Technik und Produktion sowie Forschung und Entwicklung. Mehr als jedes zweite Unternehmen hätte zuletzt noch weitere hochqualifizierte MINT-Jobs vergeben können, scheiterte jedoch an zu wenigen Bewerbern. In Summe blieb damit jede sechste Stelle für Hochqualifizierte in MINT im produzierenden Bereich unbesetzt“, sagt IV-Niederösterreich-Geschäftsführerin Michaela Roither.Wodurch sich eine MINT-Schule auszeichnet? Durch innovative Lehr- und Lernmethoden, die interdisziplinäre Verknüpfung der MINT-Fächer, die Professionalisierung der Pädagogen.