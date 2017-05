Mit Rollstuhl, zwei Promille und Rambo-Messer zu McDonald's

09.05.2017, 17:00 Uhr

Fingernägel mit Messer gereinigt?

„Mein Mandant wird sich schuldig bekennen“, erklärte Verteidiger Andreas Chocholka und betonte, dass sich der Pensionist bei den beiden Angestellten bereits entschuldigt habe. Seine ursprüngliche Verantwortung, wonach er sich mit dem Messer nur die Fingernägel gereinigt habe, stellte der Richter gleich zu Beginn des Prozesses in Frage. Schließlich meinte der Beschuldigte zu dem Vorwurf von Staatsanwältin Christiane Burkheiser, dass er auf seiner Baustelle im Bezirk St. Pölten-Land nach einigen Hiobsbotschaften Alkohol konsumiert habe und gegen 1 Uhr 15 zu McDonald's gefahren sei. Besagtes Messer sei bei einem Umzug im Auto liegen geblieben. Für seine Aktion in der Filiale gab es schließlich keine Erklärung, dafür ein entsprechendes Maß an Bedauern.

"Kein Ausreißer"

Mit fast zwei Promille ins Auto gesetzt - „Das ist für mich kein Ausreißer“, bezweifelte der Richter die Behauptung des Pensionisten, dass er eigentlich weder aggressiv sei, noch regelmäßig Alkohol trinke. Dennoch entsprach Herr Rat der Anregung des Verteidigers und bot eine Diversion in Form einer Geldbuße an: 80 Tagessätze zu je 20 Euro plus Pauschalkosten. Auch Burkheiser erklärte sich damit einverstanden, dass nach der Bezahlung von insgesamt 1.800 Euro das Verfahren gegen den Beschuldigten eingestellt wird.