Nationale Schweisstechnik-Tagung im WIFI St. Pölten

12.09.2018, 10:56 Uhr

Das Zentrum für Technologie und Design war dieses Jahr Austragungsort der Schweißlehrertagung in St. Pölten.

Fachtagung in St. Pölten

ST. PÖLTEN (pa). Seit 1950 ist es im WIFI Österreich Tradition, dass sich alle Trainer, Prüfer und Inspektoren einmal im Jahr zur Schweißlehrertagung treffen – diesmal Anfang September im modernen Zentrum für Technologie und Design in St. Pölten. 50 Schweißexperten aus ganz Österreich nahmen an der dreitägigen Veranstaltung teil.Unsere Wirtschaft braucht für ihren Erfolg gut ausgebildete und motivierte Fachkräfte, natürlich auch im Bereich der Schweißtechnik. Die modernst ausgestatteten Werkstätten des WIFI St. Pölten waren daher ein sehr geeigneter Austragungsort für diese Fachtagung. Firmenvorträge von Fronius und Castolin sowie die Werkbesichtigung der Firma Hauer in Statzendorf zählten ebenso zu den Highlights wie Weiterbildungen in den WIFI-Werkstätten zum Thema Betonschweißen, Wasserstoff löten und thermisches Aufspritzen. Abschließend wurden die Teilnehmer der Schweißakademie von WIFI-Produktmanager Peter Krippl und Alexander Wacek vom WIFI Österreich für ihre Verdienste ausgezeichnet.Bestens gerüstet mit neuem Wissen starten die Schweißlehrer nun in das neue Kursjahr – alle Kurse und Termine finden Sie auf www.noe.wifi.at