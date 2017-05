Neue Kombi: Zehn Tage St. Pöltner Volksfest und European Street Food Festival

05.05.2017, 13:01 Uhr

Am 2. Juni beginnt das St. Pöltner Volksfest, welches heuer gemeinsam mit dem European Street Food Festival bis 11. Juni stattfindet.

ST. PÖLTEN. Traditionsgemäß wurde anlässlich des bevorstehenden St. Pöltner Volksfestes, das von 2. bis 11. Juni stattfindet, zur Pressekonferenz geladen. Die bedeutendste Neuerung die dabei präsentiert wurde, ist die Zusammenlegung mit dem European Street Food Festival. "Eine tolle Geschichte, die es in dieser Kombi in ganz Österreich noch nicht gibt", freut sich Bürgermeister Matthias Stadler.Dabei ist kulinarische Vielfalt garantiert. Rund 40 Teilnehmer präsentieren in Trucks, Ständen und Bussen ihre Gastroschmankerl am Volksfest-Gelände und das bei freiem Eintritt. Mastermind Jochen Auer vom Stage Culinarium und Michael Bachel vom Veranstaltungsservice der Stadt sind überzeugt davon, dass diese Kooperation von den Gästen bestens angenommen wird.

Neue Attraktion misst 35 Meter

Zwei Feuerwerke

Neuer Partner

Bacchushain Bühne

Etwas für jeden Geschmack

Öffnungszeiten

Programm – Sky Floor

Programm – Festzelt (Auszug)

Zur Sache:

Den besonderen Kick können sich die Besucher beim neuen 35 Meter hohen Kettenflieger holen. Zum Vergleich: Der St. Pöltner Rathausturm misst 37 Meter. "Das wird nicht jeder Magen vertragen. Also vorher fahren und dann die kulinarischen Genüsse", rät Stadler lachend.Fahrchips an der Kasse lösen heißt es dann wieder bei Break Dance, Autodrom, Panic, Crazy Mouse, Wasserbahn uvm. Auch für die kleinen Gäste ist wieder bestens gesorgt, z.B. mit einer Fahrt der Pferderennbahn, dem Kinderautodrom, dem Kinderkarussell oder im neuen „Kinder Halli Galli“.Am Eröffnungstag gibt es auch gleich das erste Highlight, um 22.30 Uhr startet das Feuerwerk der Wr. Städtischen Versicherung (bei Schlechtwetter am 3. Juni). Das zweite Feuerwerk findet wie gewohnt am zweiten Samstag (10. Juni), ebenfalls um 22.30 Uhr, statt.Ab 17 Uhr drehen die Fahrgeschäfte ihre ersten Runden, ehe Bürgermeister Matthias Stadler zum offiziellen Rundgang lädt. "Unser Bürgermeister ist ein richtiger Autodromfreak. Aber wir brauchen andere Pressefotos. Wenn es schön ist werden wir ihn in die Wasserbahn setzen", kündigt Michael Bachel lachend an.St. Pöltens Vorzeigebrauerei die Firma Egger, wird erstmals den traditionellen Bieranstich unterstützen. Der ORF-Radio NÖ verlost für diesen Tag Freikarten, sowie VIP-Plätze im Schlagerzelt für insgesamt 20 Personen. Am Eröffnungstag werden die Edlseer im Festzelt auf der ORF-Radio-NÖ Bühne zu Gast sein.Auf der „Bacchushain-Bühne“ gibt es auch heuer wieder täglich ein tolles Gemütliche Atmosphäre in den Abendstunden ist somit garantiert:Freitag, 2.Juni, 18.30 Uhr - The Legendary DaltonsSamstag, 3.Juni, 18.30 Uhr - Lenny LannerSonntag, 4.Juni, 18.30 Uhr - Reini Dorsch TrioMontag, 5.Juni, 18.30 Uhr - Stofff&BandDienstag, 6.Juni, 17.30 Uhr - Cosa NostraMittwoch, 7.Juni, 17.30 Uhr - Lightworker*TDonnerstag, 8. Juni, 18.30 Uhr - He without ProblemsFreitag, 9. Juni, 18.30 Uhr - SchickariaSamstag, 10. Juni, 18.30 Uhr - Egon Backstage BandDas Musikcafe Egon wird heuer im Rahmen des Volksfestes die perfekte Melange zwischen Kaffeehaus und Weinlounge bieten. Untertags kann man einen köstlichen Café Latte mit den besten Nachspeisen von der Konditorei Bachinger genießen oder auch einen schmackhaften und erfrischenden Eisbecher bestellen. Je später die Stunde, desto mehr entwickelt sich das Kaffeehaus in eine Weinlounge mit angenehmer Hintergrundmusik und den besten Tropfen vom Weindepot Noitz und Winzerhof Dockner.Zum relaxten Entspannen lädt St. Pöltens bestes Shisha Lokal Ehli Keyf. Im tollen, gemütlichen Ambiente werden zudem hervorragende Cocktail-Slots gereicht.Party ohne Ende garantiert unter anderem der „Skyfloor“, aber auch im Franky’s Schlagerzelt wird Unterhaltung groß geschrieben. Abgerundet wird das Angebot mit den beliebten belgischen Waffeln, den Grillspezialitäten des Polizeisportvereins, wer einfach nur ein gemütliches Achterl trinken möchte, ist beim Weinstand von Heribert Rethaller bestens aufgehoben.Das Volksfest öffnet im Regelfall um 14 Uhr außer an Sonn- und Feiertagen – an diesen Tagen geht’s bereits um 11 Uhr los. Detaillierte Öffnungszeiten sind in der Volksfestbroschüre ersichtlich, die man online unter www.veranstaltungsservice-stp.at herunterladen kann. Der Kindernachmittag findet am Dienstag (6. Juni) statt. Zum Pflegemüttertag am Mittwoch (7. Juni) laden Bürgermeister Matthias Stadler und die Fahrgeschäftebetreiber ein. Kontakt Jugendhilfe: Tel.: Tel.: 02742 333-2531 Mail: jugendhilfe@st-poelten.gv.at(Beginn jeweils ca. 21 Uhr)2.6. - Top Act Djane Victoria Kern / Dj Ivan Fillini3.6. - Top Act Dj Rene Rodrigezz / Dj James Illusion4.6. - Top Act Dj One9.6. - Top Act Dj Slamy & Dj Houseverstand10.6. - Top Act Djane River Elegance Jasmin Ba / Dj Steve LimaBeginn jeweils ca. 20 Uhr2.6. - Die Edlseer/Radio ORF NÖ Tag10.6. - Die SumpfkrötenVeranstalter: Marketing St. Pölten GMBH / VeranstaltungsserviceTermin: 2. Juni bis 11. Juni 2017Kindertag: 6. Juni 2017Pflegemüttertag: 7. Juni 2017Ort: VAZ St. Pölten / FreigeländeBetriebs- bzw. Veranstaltungsstunden: 122 StundenFahrgeschäfte: 25 (davon 2 neue Geschäfte)Spielbuden: 6Verkaufs- und Gastrostände: inkl. European Street Food Festival ca. 65Musik: 2 Live-Bühnen, eine Disco/Sky Floor (Details unter Programm)Feuerwerke: 2 am 2. Juni um 22.30 Uhr und am 10. Juni um 22.30 UhrZahlen (nur!) Festzelt: 3.500 ½ Grillhenderl, 8.000 Krügerl Bier, 500 kg Bratwürste, 500 kg Stelzen, 700 kg RipperlEintritt frei