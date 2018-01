Noch ist er da: Der Bezirksblätter-Feinschmeckerpass

16.01.2018, 16:48 Uhr

3-Gänge-Menüs

Zwei neue Anbieter

Zur Sache

Vier Restaurants aus dem Bezirk St. Pölten bieten pro Pass-Inhaber jeweils ein dreigängiges Menü im Wert von jeweils 30 Euro an. Insgesamt hat der Pass somit einen nominellen Wert von 120 Euro. Als Produkt der Bezirksblätter wird dieser um nur 69 Euro in der Geschäftsstelle in der Porschestraße 23a, 3100 St. Pölten, verkauft. Sie sparen am Preis, jedoch nicht am Geschmack!Neben zwei altbewährten Teilnehmern gibt es im neuen Pass auch zwei Neueinsteiger. So gesellen sich zum Wildkräuter-Steinschalerhof in Warth (Pielachtal) und zum Hotel Restaurant Böck "Roter Hahn" die Hotel Restaurant Bar Muse, welche 2017 neu eröffnete, und der Rosengarten im St. Pöltner Stadtteil Wagram. Feinschmecker können also in St. Pölten und im Pielachtal richtig schlemmen und das tolle Ambiente der verschiedenen Wirte genießen.Die Bezirksblätter-Feinschmeckerpässe gelten bis 31. Oktober 2018. Die Pässe sind erhältlich so lange der Vorrat reicht.