„NÖ Nachwuchs-Ingenieur-Preis VEKTOR“ (WKO NÖ) für Schüler der Informatik-Abteilung/HTL St. Pölten

01.05.2018, 06:23 Uhr

Hierbei traten 19 Projektarbeitsgruppen von unterschiedlichen Schulen und Abteilungen gegeneinander an. Bewertet wurden diese Projekte u.a. anhand ihrer Präsentationsqualität, ihres Innovationswerts, der Umsetzbarkeit etc. Beurteilt wurden die Arbeiten von einer Jury, die sich u.a. aus Mitgliedern der Fachgruppe des Ingenieurbüros Niederösterreich und des Landesschulinspektors HR DI. Dr. Wilhelm König zusammensetzte.

Die Gewinner des Preises, die Schüler der Klasse 5CHIF Daniel Niederhametner, Christopher Pany, Michael Selinger und Paul Strondl, bildeten die Projektgruppe „HMW – Health Monitoring Wearable“. Als Projektarbeit wurde ein Wearable umgesetzt, welches Vitaldaten (Puls, Temperatur und Sauerstoffsättigung im Blut) des menschlichen Körpers erfasst und diese an ein Mobiltelefon weiterleitet. Zweck dieser Arbeit war es hierbei, Krankheiten über einen längeren Zeitraum zu überwachen und in Notfällen sogar Alarme auszusenden sowie eine/n Pfleger/in über den Krankheitszustand einer Person zu informieren. Digitalisierung im Gesundheitssektor – die Schüler ergriffen mit dieser Arbeit ein bedeutsames, auch gesellschaftsrelevantes Thema, ganz am Puls der Zeit!Die Preisübergabe erfolgte vom Obmann der Fachgruppe des Ingenieurbüros Niederösterreich Herrn Ing. Helmut Pichl. Des Weiteren wurden die Bestreiter dieses Contests genau zu ihrem Projekt und dessen Zukunftsprognosen befragt.Die Gewinner-Projektgruppe betont, dass dieses Event eine tolle Gelegenheit war, ihr Können und die über Monate hinweg geleistete Arbeit präsentieren zu dürfen und dafür auch „Lorbeeren zu ernten“. Durch die breite Fächerung der unterschiedlichen Abteilungen von verschiedenen Schulen konnte spezifisches Know-How ausgetauscht werden; der Contest wurde somit zu einem inspirierenden Tag für alle Beteiligten.HTL Direktor Martin Pfeffel sowie die Abteilung-Informatik der HTL St. Pölten freuen sich sehr über den Erfolg ihrer Schüler und wünschen ihnen sowohl für diesen tollen Gewinn als auch für die kommende Reife- und Diplomprüfung alles Gute!