NÖGKK informiert über Online-Services und Apps

05.05.2018, 00:47 Uhr

NÖGKK zu Besuch in der Landesberufsschule St. Pölten

ST. PÖLTEN (red). Die NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK) war kürzlich in der Landesberufsschule St. Pölten zu einem „Unterricht vor Ort“. Die Jugendlichen erfuhren von NÖGKK-Mitarbeitern alles Wissenswerte rund um die Sozialversicherung. Etwa, wie hoch die verschiedenen Beiträge sind, welche Leistungen die Krankenkasse abdeckt und wie wichtig Gesundheitsförderung und Prävention sind. Service-Center-Leiter Martin Trattner: „Das Wissen um die Aufgaben und Leistungen der Sozialversicherung gerade für Einsteigerinnen und Einsteiger in das Berufsleben ist wichtig, damit die Menschen im Land wissen, dass ihnen die NÖGKK in Fragen um ihre Gesundheit den nötigen Rückhalt und die entsprechende Sicherheit bietet!“