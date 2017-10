Österreich-Tag zum Thema Behinderung und Kommunikation

16.10.2017, 17:42 Uhr

Der 21. Österreich-Tag in St. Pölten, am 12. Oktober, fand im Zeichen des Themas „Behinderung und Kommunikation“ statt.

ST. PÖLTEN (red). Am Donnerstag, 12. Oktober fand der 21. Österreich-Tag in St. Pölten im Kulturhaus Wagram statt. Der Österreich-Tag wird vom Verein zur Förderung der Anliegen behinderter Menschen (VFM) – dieses Mal in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten – veranstaltet und ist eine Fachtagung mit begleitender Ausstellung, in der Firmen und Institutionen ihre Leistungen, Angebote sowie neue Entwicklungen präsentieren können. Anhand von drei hochkarätig besetzten Vortragsblöcken, mit anschließenden Podiumsdiskussionen, wurde das wichtige Thema „Behinderung und Kommunikation“ vielseitig behandelt.