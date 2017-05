Pyhra: Royale Hofübergabe des Most-Adels

02.05.2017, 17:16 Uhr

Anlässlich des Tages der offenen Tür an der Landwirtschaftlichen Fachschule (LFS) Pyhra fand die traditionelle Wahl der Mostprinzessin statt.

PYHRA (red). Die scheidende Mostprinzessin Julia Wilhelm übergab beim Tag der offenen Tür an der Landwirtschaftlichen Fachschule Pyhra die „Amtsgeschäfte“ an ihre Nachfolgerin Elisabeth Zöchling aus Michelbach, die mit einem Festakt von einer hochkarätigen Jury zur neuen Mostprinzessin des Alpenvorlandes gekürt wurde. Die 19-jährige Elisabeth zeigte sich vom großen Vertrauensvorschuss begeistert und versicherte, sich in den nächsten zwei Jahren ihrer Regentschaft mit aller Kraft als Botschafterin für den Most als typisch bäuerliches Getränk einzusetzen.

Getränk mit Tradition

Most anspruchsvoll wie Wein

Drei Fachrichtungen

„Der Most ist ein Getränk mit Geschichte und Tradition, das im Bauernstand tief verwurzelt ist und dessen Qualitätsanforderungen ständig steigen. Mit der fachgerechten Erzeugung von Qualitätsmost ist die Fachschule Pyhra ein wichtiger Impulsgeber für die landwirtschaftlichen Betriebe im Mostviertel. Das alkoholarme Traditionsgetränk erfreut sich zudem steigender Beliebtheit“, betonte Mostexperte Karl Hofecker. „Als Botschafterin für das Traditionsgetränk kommt der neuen Mostprinzessin besondere Bedeutung zu, denn Most gilt als Aushängeschild heimischer landwirtschaftlicher Produkte“, so Fachlehrer Hofecker.„Das Mostmachen ist heute genauso anspruchsvoll wie die Erzeugung von Wein. Um Qualitätsmost herzustellen, ist neben einer modernen Kellereitechnik auch das nötige Know-how und langjährige Erfahrung erforderlich“, erklärt Direktor Franz Fidler. „An der Fachschule Pyhra erhält die junge Bauerngeneration die praktische Ausbildung, um hochwertigen Most zu erzeugen, was den gesamten ländlichen Raum stärkt. Zudem wird hier der Unterricht mit der Milchverarbeitung und der Direktvermarktung im Ab-Hof-Laden mit Leben erfüllt", so Fidler. Mit rund 2.000 Personen war der Tag der offenen Tür wieder bestens besucht. Das umfangreiche Programm und das schöne Wetter wirkten wie ein Publikumsmagnet. Mit der Ernennung zum Ehrenmentor der LFS Pyhra bedankte sich Direktor Franz Fidler namens des Schulteams beim ehemaligen Bürgermeister der Marktgemeinde Pyhra für die gute Zusammenarbeit, besonders beim Neubau der Kyrnberghalle mit einer Ehrenurkunde.Die drei Fachrichtungen Land- und Forstwirtschaft, Lebensmitteltechnik sowie Einzelhandelskauffrau/-mann ergeben ein zukunftsorientiertes Bildungsanbot von der Grundproduktion über die Verarbeitung und Vermarktung von Lebensmitteln. Mit dem Schwerpunkt Rinderzucht und Milchwirtschaft hat das Bildungszentrum Pyhra auch in der Erwachsenenbildung internationales Ansehen erreicht.