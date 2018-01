Rathausplatz: Wegweiser der Kulturhauptstädte Europas aufgestellt

21.01.2018, 17:30 Uhr

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leiter und Bürgermeister Matthias Stadler präsentierten am Freitag gemeinsam mit Michael Duscher und Jakob Redl von der NÖ Kulturlandeshauptstadt St. Pölten GmbH den Wegweiser der Kulturhauptstädte Europas, der am Rathausplatz in der niederösterreichischen Landeshauptstadt im Herzen Niederösterreichs aufgestellt ist.

Kulturhauptstadt 2024: Jury Entscheidung erfolgt 2019

Vermessung Schubert leistet Beitrag

1985 Athen, Griechenland

1986 Florenz, Italien

1987 Amsterdam, Niederlande

1988 West-Berlin, Deutschland

1989 Paris, Frankreich

1990 Glasgow, Vereinigtes Königreich

1991 Dublin, Irland

1992 Madrid, Spanien

1993 Antwerpen, Belgien

1994 Lissabon, Portugal

1995 Luxemburg, Luxemburg

1996 Kopenhagen, Dänemark

1997 Thessaloniki, Griechenland

1998 Stockholm, Schweden

1999 Weimar (Deutschland), Avignon (Frankreich), Bergen (Norwegen), Bologna (Italien), Brüssel (Belgien)

2000 Helsinki (Finnland), Krakau (Polen), Prag (Tschechien), Reykjavík (Island), Santiago de Compostela (Spanien)

2001 Porto (Portugal), Rotterdam (Niederlande)

2002 Salamanca(Spanien), Brügge (Belgien)

2003 Graz (Österreich)

2004 Lille (Frankreich), Genua (Italien)

2005 Cork (Irland)

2006 Patras (Griechenland)

2007 Luxemburg (Luxemburg), Sibiu (Rumänien)

2008 Liverpool (Vereinigtes Königreich), Stavanger (Norwegen)

2009 Linz (Österreich), Vilnius (Litauen)

2010 Essen (Deutschland), Pécs (Ungarn), Istanbul (Türkei)

2011 Turku (Finnland), Tallinn (Estland)

2012 Guimarães (Portugal), Maribor (Slowenien)

2013 Marseille (Frankreich), Košice (Slowakei)

2014 Umeå (Schweden), Riga (Lettland)

2015 Mons (Bergen, Belgien), Pilsen (Tschechien)

2016 Breslau (Polen), San Sebastián (Spanien)

2017 Aarhus (Dänemark), Paphos (Zypern)

2018 Leeuwarden (Niederlande), Valletta (Malta)

Die Landeshauptstadt St. Pölten bewirbt sich in Partnerschaft mit dem Land Niederösterreich als Kulturhauptstadt Europas 2024. Im Jahr 2018 wird unter Einbindung der Bevölkerung die Kulturstrategie „St. Pölten 2030“ entwickelt und die Bewerbung als Kulturhauptstadt Europas eingereicht. Nach einer Vorauswahl durch die europäische Jury ist für 2019 die Konkretisierung der Bewerbung geplant. Die endgültige Entscheidung, ob St. Pölten Kulturhauptstadt Europas 2024 wird, erfolgt durch die Experten-Jury Ende 2019.Der Wegweiser zeigt eine Auswahl der bisherigen Kulturhauptstädte Europas und wird für längere Zeit am Rathausplatz aufgestellt bleiben. Damit sollen der Bevölkerung die Bedeutung und die Chancen, die sich aus einer erfolgreichen Bewerbung ergeben können, bewusst gemacht werden. Darüber hinaus ist es geplant, Neuigkeiten und die nächsten Schritte der Bewerbung unter anderem hier öffentlich kundzumachen.Bei der Bewerbung St. Pöltens als Kulturhauptstadt Europas 2024 in Partnerschaft mit dem Land muss also, so wie bei den bisherigen Kulturhauptstädten, die Richtung stimmen. Das Vermessungsbüro Schubert aus St. Pölten hat daher als Beitrag für die Bewerbung kostenlos die Richtung der Tafeln am Kulturhauptstädte-Wegweiser genau vermessen und eingerichtet.