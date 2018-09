Satire-Duo "Gebrüder Moped" zu Gast in Wilhelmsburg

07.09.2018, 15:38 Uhr

Die Autoren für "Willkommen Österreich" präsentieren ihr neuestes Werk: "Heute gehört uns Österreich und morgen die ganze Scheibe".

WILHELMSBURG. Jetzt geht’s der Alpen-Apokalypse an den Kragen. Das Satire-Duo Gebrüder Moped präsentiert in einer multimedialen Lesung sein neues Buch „Heute gehört uns Österreich und morgen die ganze Scheibe“ (Milena Verlag). Endlich legen die Mopeds, Autoren für Willkommen Österreich, Kolumnisten, Kuratoren und Kabarettisten, bekannt aus Facebook und Fernsehen, sämtliche Belege auf den Tisch: Österreich ist besser. Leider erfährt diese umfassende Vormachtstellung zu wenig Anerkennung aus dem Ausland. Doch da können die dauerempörten Falterfahrradfahrerinnen noch so vehement dagegen treten: Österreich war an der Schöpfung nicht beteiligt. Wir waren das erste Opfer. Zu sehen und hören am 12. September um 19.30 Uhr im Schloss Kreisbach. Karten Raiba Wilhelmsburg und per Mail an schloss@kreisbach.at.