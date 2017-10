St. Pöltner Radmarathon wirft bereits erste Schatten

03.10.2017, 14:38 Uhr

Die rund 1.000 Teilnehmer können sich zwischen zwei Routen entscheiden: Bei der Variante „Extrem“ sind 158 km mit 2.700 Höhenmetern zu bewältigen, die Classic-Runde führt über 80 Kilometer. Für die weiblichen Teilnehmer besteht die Möglichkeit, am einzigen Damenradmarathon in Österreich teilzunehmen. Für Firmen und Vereine gibt es eine eigene Teamwertung. Kinder bis 10 Jahre haben die Möglichkeit am Kinderbewerb teilzunehmen. Hier ist in den verschiedenen Altersklassen ein Rundkurs im St.Pöltner Regierungsviertel zu absolvieren.Dieses sportliche Top-Event wird mit einem Rahmenprogramm im Festzelt im St. Pöltner Regierungsviertel abgerundet. Die Anmeldung mit allen Informationen ist ab sofort auf der Homepage des Radclubs St. Pölten möglich!