Starke Ausbildung - Sensationelle Schul- und Studienleistung

Die hohen Voraussetzungen für diese Auszeichnung sind, dass die Absolvierung der Oberstufen-Schulform, die Maturaprüfungen, alle Teilprüfungen des Studiums selbst sowie Masterarbeit, Dissertation und alle damit verbundenen Prüfungen mit der Note „Sehr gut" ablegt werden müssen. Thomas Schäfer ist somit bereits der dritte Absolvent der Informatik-Abteilung, dem dieses Meisterstück gelungen ist. In den Jahren zuvor promovierten ebenso die ehemaligen Schüler Robert Bruckner und Markus Jung sub auspiciis.Die feierliche Ehrung fand an der Technischen Universität Wien statt und wurde von Bundespräsident Alexander van der Bellen persönlich durchgeführt. Der gebürtige Langenloiser Thomas Schäfer besuchte von den Jahren 2001 bis 2006 die Informatik-Abteilung der HTL St. Pölten. Dem Lehrerkollegium ist der ehemalige Schüler in sehr guter Erinnerung geblieben, da er neben seinen herausragenden schulischen Leistungen zudem durch seine hohe soziale Kompetenz und Menschlichkeit sowie als Teamplayer hervorstach.Nach der erfolgreich abgelegten Reife- und Diplomprüfung in St. Pölten studierte Thomas Schäfer an der TU Wien Technische Physik, wobei er während seines Masterstudiums für einen Sommer als CERN Summer Student in Genf aktiv war.Derzeit ist Schäfer am renommierten Pariser Collège de France sowie an der École Polytechnique als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. A´la longue strebt er beruflich eine universitäre Karriere in Österreich an.Die Informatik Abteilung gratuliert Thomas Schäfer auf das Allerbeste zu seinem großartigen universitären sowie beruflichen Erfolg und wünscht ihm alles Gute für seine weitere Zukunft!