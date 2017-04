Streit um Tempo 100 auf der Westautobahn in St. Pölten

25.04.2017, 19:23 Uhr

Die FPÖ ist entschieden gegen den geplanten Hunderter auf der A1 im Stadtgebiet.

ST. PÖLTEN (mh). Seit Ende letzten Jahres musste die A1 im Abschnitt St. Pölten vier Mal wegen Unfällen gesperrt werden. Die Staus im Stadtgebiet haben jedes Mal ein Chaos im innerstädtischen Verkehr verursacht. St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler fordert daher erneut eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 100 km/h auf der A1 im Abschnitt St. Pölten. "Stadler wird in der Sitzung des Gemeinderates am 25. April einen Resolutionsantrag einbringen", heißt es aus dem Rathaus. Keine Gegenliebe zu dieser Idee kommt von der FPÖ NÖ. „Wofür gibt es eine gut ausgebaute Autobahn? Das ist die reinste Frotzelei aller Pendler und Autofahrer“, schäumt FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Martin Huber.

FPÖ gegen "Stadler-Hunderter"

VCÖ sieht Zusammenhang

42 Sekunden Zeitverlust

Stadler argumentiere seinen „Wunsch-Hunderter“ mit den Staubildungen im innerstädtischen Bereich im Falle eines Unfalls auf der A1. „Die SPÖ ist also unfähig, entsprechende Infrastrukturmaßnahmen in der Stadt zu schaffen und trägt das auf dem Rücken aller Autofahrer aus“, so Huber. Die Freiheitlichen werden alles daran setzen, um den „Stadler-Hunderter“ zu verhindern, damit die Pendler weiterhin rasch und sicher an ihr Ziel kommen.Laut Verkehrsclub Österreich (VCÖ) besteht allerdings durchaus ein Zusammenhang zwischen den Serienunfällen und der erlaubten Höchstgeschwindigkeit. Eine Beschränkung auf 100 km/h brächte nicht nur Verbesserungen bei Schadstoffausstoß, Feinstaubbelastung, Geräuschbelastung und dem Bremsweg, sondern erhöhe die allgemeine Sicherheit durch die bessere Leistungsfähigkeit. Dadurch wären Unfälle im Bereich der Abfahrten wesentlich unwahrscheinlicher. Der Zeitverlust, der immer wieder als Gegenargument gebracht wird, beträgt für 5 km Autobahn 42 Sekunden.Diese Vorteile, vor allem bei der Sicherheit, sollten nicht für 42 Sekunden geopfert werden. Stadler sieht in der Expertise des VCÖ die Forderung der Stadtverwaltung und der Mehrheit der Stadtpolitik nach einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf dem St. Pöltner Teilabschnitt der A1 bestätigt. Durch die Stadtteile Stattersdorf, Harland, Schwadorf und Pummersdorf führt die A1, die zweifellos zu den verkehrsreichsten hochrangigen Straßenverbindungen Österreichs zählt und in ihrem Verlauf im teilweise dichtverbauten Gebiet der Landeshauptstadt gleichsam den Charakter einer Stadtautobahn angenommen hat.aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier