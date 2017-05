Studierende aus St. Pöltener New Design University auf Zagreb Design Week

09.05.2017, 08:29 Uhr

Von 9. bis 14. Mai werden gleich zwei studentische Projekte der New Design University auf der Zagreb Design Week ausgestellt. Johannes Nigsch und Hallgrímur Arnason studieren beide „Design, Handwerk & materielle Kultur“ und präsentieren ihre selbst hergestellten Sitzmöbeln erstmals vor internationalem Publikum.

ST. PÖLTEN / ZAGREB (red). Nach erfolgreichen Ausstellungen auf der Vienna Design Week, wird die New Design University im Mai erstmals auch auf der Zagreb Design Week vertreten sein. Zwei Studentenprojekte aus dem Bachelorprogramm „Design, Handwerk & materielle Kultur“ wurden dazu ausgewählt. Das Thema des diesjährigen Events lautet „What is the problem?“ und soll zeigen, dass Design nicht nur ein Lifestyle oder Trend ist, sondern Lösungsansätze für vielfältige Probleme in der Gesellschaft bietet. Hier setzen auch die beiden Projekte der NDU-Studierenden Johannes Nigsch und Hallgrímur Arnason an: Sie beide konzipierten ein Sitzmöbel, um die negativen Folgen von falschem oder langem Sitzen zu vermeiden.

Studentische Projekte in Zagreb

Zagreb Design Week

Johannes Nigsch beschäftigte sich in seinem letzten Studienjahr intensiv mit den Haltungsschäden, die durch einseitige Belastungen der Hüfte und des Rückens entstehen. Dies ist häufig eine Konsequenz bei längeren, sitzenden Tätigkeiten, die wenig Bewegung erfordern. Der dreibeinige Hocker „Merry-Go-Round“ soll dies verhindern. Durch Tennisbälle, die sich unter der Sitzfläche befinden, erhält der Sessel eine Beweglichkeit, die dem Sitz ermöglichen, den Drehungen und Gewichtsverlagerungen des Benutzers besser zu folgen. Dadurch sollen einseitige Belastungen reduziert und Ermüdung vermieden werden. „Der Sitz ist in ständiger Bewegung und somit auch der Körper der sitzenden Person,“ erklärt der Jungdesigner.Hallgrímur Arnason verfolgt bei seinem Konzept einen spielerischen Ansatz. Er möchte den Benutzern ins Bewusstsein rufen, dass langes Sitzen bei schlechter Haltung gesundheitliche Schäden nach sich ziehen kann und zwingt sie durch einen abwechselnd angenehmen und unangenehmen Sitz zum Aufstehen. Im Dialog der Benutzer spielen Luft und Schwerkraft die Hauptrolle: Die aufblasbaren Sitzpolster auf zwei Sesseln sind durch einen Schlauch miteinander verbunden. Die Luft aus den Polstern reicht jedoch nur aus, einen der beiden Sitzmöbel komfortabel zu machen. Sitzen nun zwei Personen auf den Stühlen, wird eine davon durch die ungemütliche Sitzoberfläche zum Stehen „gezwungen“. Arnason möchte dadurch langfristig eine neue Gewohnheit der Benutzer schaffen: weniger sitzen, mehr aufstehen.Die beiden Entwürfe werden in der österreichischen Ausstellung von 9. – 14. Mai gezeigt.Die Zagreb Design Week ist das größte kroatische Designevent. Das Festival inkludiert große Ausstellungen, Vorträge, Workshops sowie Pop-Up Stores und lockt damit weltweit einflussreiche Designerinnen und Designer. Im Vorjahr besuchten rund 18000 Kreativschaffende und Designinteressierte das Spektakel, welches auf fünfzig Locations verteilt ist. Ziel der Organisatoren ist es, Design auch der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Besonderer Fokus liegt dabei auf dem Partnerland, welches jährlich eine Sonderausstellung in Zusammenarbeit mit den Organisatoren konzipiert und die heimische Designszene präsentieren soll. Als Teil des Kulturjahres 2017 „Österreich – Kroatien“ wird sich Österreich mit Ausstellungen und Vorträgen auf der Design Week einbringen.