Türkiser guten Morgen in St. Pölten

29.09.2017, 17:49 Uhr

JVP rund um Kandidat Patric Pipp macht Pendler „hungrig auf Neues“

ST. PÖLTEN (red). Bei Stadteinfahrten und am Bahnhof wurden Pendler heute von gut 20 JVPlerinnen und JVPlern – darunter JVP Bezirksobfrau Michaela Prisching, die JVP-Mandatare in der Landeshauptstadt, Markus Krempl-Spörk und Florian Krumböck, oder der Neidlinger VP-Obmann Stefan Klammer - ein guter Morgen gewünscht.Mit Müsliriegel, Apfelstücken, PEZ-Zuckerl und türkisem Infomaterial machte die JVP rund um ihren Kandidaten Patric Pipp die vorbeikommenden Pendler damit „hungrig auf Neues“. „Es ist Zeit für einen neuen Stil in der Bundespolitik.