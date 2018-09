Von Filmriss bis Spongebob

18.09.2018, 08:20 Uhr

Teil 2 der großen Bezirksblätter-Serie "Liebe2018": Wo es das erste Mal zur Sache gegangen ist.

Der Fernseher lief

Ertappt und verpatzt

ST. PÖLTEN. Im Zuge der Serie-"Liebe2018" machten sich die BEZIRKSBLÄTTER auf die Suche nach Beichten und Anekdoten zum Thema "das erste Mal". Sehr ausführlich schilderte Daniel Ruf aus Sankt Pölten seine Erlebnisse, gleichwohl seine Erinnerungen dazu auch Lücken aufwiesen: „Ich muss kurz überlegen“, gestand Daniel aus Sankt Pölten. „Ich glaube, ich war 16 und sie 18 Jahre alt“, fährt er fort, „und das Ganze ist ein wenig peinlich. Getroffen hab ich sie im damaligen Millenium in St. Pölten. Sie holte sich gerade etwas zu trinken. Wir tanzten und unterhielten uns bis in den frühen Morgen. Irgendwann wurden wir dann müde und es war Zeit zum Heimgehen. Sie fragte mich, ob sie mich nach Hause fahren soll und wir fuhren los. Im Auto fingen wir dann an, uns zu küssen und haben das Ganze nach draußen verlagert. Da ich doch schon etwas angetrunken war, half sie mir, das Kondom überzuziehen. Ab diesem Moment habe ich leider einen Filmriss. An was ich mich noch erinnere, ist, dass ich mit heruntergelassener Hose bei ihr im Auto aufgewacht bin. Sie blickte mich böse an und fuhr mich dann noch heim."Nicht weniger spektakulär berichteten Marion und Dominik B. aus St. Pölten von ihrem ersten Mal: "Es passierte, als ich 15 Jahre alt war. Es war schrecklich, ein echter Reinfall eigentlich sogar. Der Fernseher ist daneben gelaufen und es spielte die Serie Spongebob", schilderte Marion. Ihr Mann Dominik berichtete: "Bei mir war es mit 16 Jahren. Es war irgendwie befremdlich und ich war noch sehr unbeholfen. Ich orientierte mich nach diversen Filmchen und da sieht man einiges raus."Als kurioses Erlebnis erinnert sich auch Ilse S. an ihr erstes Mal zurück: "Angefangen hat es als Party. Wir waren alle 15 Jahre. Eine Freundin, die bei mir übernachtet hat und eine weitere Freundin, mit unseren Partnern. Wir sind zu mir ins Elternhaus. Dort passierte es dann letztlich auch. Plötzlich hörte ich meine Mutter raufkommen. Wir versteckten schnell unsere Partner. Einer schaffte es jedoch nicht mehr rechtzeitig unter den Schreibtisch. Meine Mutter warf schließlich die Freundinnen samt Burschen raus."