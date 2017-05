Vortrag in St. Pölten: Gesundheit für Mensch und Tier

02.05.2017, 17:37 Uhr

800 Besucher lauschten im Kulturhaus St. Pölten Wagram dem Vortrag des "Naturphilosophen" Robert Franz.

ST. PÖLTEN (red). Seine Fans sehen in ihm einen "Naturphilosophen". Robert Franz geht nach eigenen Angaben seit acht Jahren barfuss, kleide sich oft nur mit Fellfetzen und sei kerngesund. Eine Erkältung oder Krankheit habe er seit Jahren nicht mehr gehabt, sagt Franz. Der ehemalige Stuntman hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen aufzuklären und wieder an das uralte Wissen über Kräuter, Pflanzen und Naturmittel zu erinnern. Der gebürtige Rumäne lebt mit über hundert Tieren in der Nähe von Würzburg und hält Vorträge auf der ganzen Welt.

Uraltes Wissen

Kürzlich brachte ihn die St. Pöltner Naturheilpraktikerin Anita Seehofer ins Kulturhaus Wagram, wo er laut Seehofer am 22. April "vor knapp 800 Personen" einen Vortrag zum Thema "Natürliche Gesundheit für Mensch und Tier" hielt. "Robert Franz ist weltbekannt und wenn er nach St. Pölten kommt ist das sicher eine Bereicherung für unsere Stadt. An der Veranstaltung haben viele Menschen von weiterem Umkreis teilgenommen, die mich und meine Naturheilpraxis bereits seit 30 Jahren kennen", schildert Anita Seehofer begeistert. "Er kommt wieder im Juli und im September planen wir eine riesige Veranstaltung mit ihm in St. Pölten. Da möchte ich gerne von weit und breit die Menschen hierher holen."