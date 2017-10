Waidhofen: Modernes Wohnareal mit Top-Ausstattung

03.10.2017, 16:11 Uhr

In der Möhringer Straße in Waidhofen an der Ybbs errichtete Alpenland ein modern strukturiertes Wohnareal mit 108 Wohnungen.

Die Lage wird einem Top-Standort gerecht: städtische Verkehrs-, Einkaufs- und Infrastruktur werden durch Kultur und Natur abgerundet. Die familienfreundlichen Wohnungen zeichnen sich durch Wohnflächen von 75 - 106 m² aus und sind in 18 verschiedenen Ausführungstypen vorhanden.Ein Highlight sind vor allem die 8 m² großen Sonnenerker, die als Wintergarten genutzt die Sonne ganzjährig genießen und die Seele baumeln lassen. Ebenerdige Wohnungen glänzen durch Terrassen und Gärten. Hochwertige Niedrigenergiebauweise durch massiven Ziegelbau und Vollwärmeschutz, kontrollierte Wohnraumlüftung und ein Tiefgaragenplatz runden das exklusive Wohnpaket ab.Die Form der Miete mit Eigentumsoption lässt Ihnen die Entscheidung die Wohnung einmal zu kaufen offen. Flexibler Wohnen geht nicht. Auf www.alpenland.ag finden Sie alle derzeit freien Wohnungen. Ein persönlicher Besichtigungstermin ist nach Terminvereinbarung jederzeit möglich.Für Fragen und Anmeldungen zu einem Besichtigungstermin kontaktieren Sie Ihre Alpenland-Wohnungsberaterin