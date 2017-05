Erich Königsberger zum 8. Mal als Bezirksparteiobmann für St. Pölten bestätigt

09.05.2017, 09:25 Uhr

Obergrafendorfer Landtagsabgeordneter setzte sich gegen weiteren Kandidaten durch

ST. PÖLTEN (red). „Meine Freude ist unendlich groß und ich danke euch allen für das Vertrauen, dass ihr erneut in mich gesetzt habt“, so die Reaktion des neuen, alten FPÖ-Bezirksparteiobmannes für St. Pölten Erich Königsberger. Der Obergrafendorfer setzte sich erfolgreich gegen einen weiteren Kandidaten aus der Stadtpartei durch und bekleidet diese Funktion nunmehr bereits das achte Mal bzw. seit 17 Jahren.„Ich habe vollstes Vertrauen zu meinem Stellvertreter im Landtagsklub und bin davon überzeugt, dass Erich Königsberger den Bezirk auch weiterhin so erfolgreich anführen wird“, freute sich auch FPÖ-Klubchef Gottfried Waldhäusl über den eindrucksvollen Wahlerfolg.