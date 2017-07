Kein demokratiepolitisches Wunder.

27.07.2017, 12:33 Uhr

Im Landtag wurde in der letzten Sitzung vor der Sommerpause, der Landtagswahlkampf eröffnet und noch das dringend notwendige Demokratiepaket beschlossen. Mit diesem Paket werden die Rechte kleinerer Fraktionen gestärkt. 39 von 56 Abgeordneten stimmten dafür, alleine die Abgeordneten der Grünen und der SPÖ stimmten dagegen.

Man kann jetzt sagen, das Paket geht nicht weit genug, und wenn es beschlossen ist, ändert sich die nächsten 100 Jahre wieder nichts. Aber gerade mit dieser „Steinzeit“-Argumentation kann man alles was eine Erneuerung bringt, vom Stammtisch wischen.

Die wichtigsten Änderungen des Demokratiepakets:Ab der neuen Legislaturperiode reicht Klubstärke (vier Mandate) für Anträge sowie für die Einberufung einer Aktuellen Stunde. Bisher waren dafür je sechs Abgeordnete nötig. Die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses ist künftig ein Minderheitenrecht. Was eine deutliche Stärkung der Opposition bedeutet. Da die SPÖ ja schon seit Jahrzehnten in einer Koalition mit der ÖVP ist, ist es unverständlich warum versucht wird billiges Kleingeld auf Kosten der Demokratie zu machen.„Der Wähler hat nun bei der Landtagswahl im Frühjahr, die einmalige Chance eine echte Kontroll- und Reformpartei in die Regierung zu wählen. Auch wenn Franz Schnabel gerne Landeshauptmann werden will, diese Chance haben die SPÖ und die Grünen nun damit verspielt.“ analysiert Tobias Monte, ehemaliges Landesteammitglied und nun unabhängiger Politiker.Zu den weiteren Änderungen zählt, dass künftig Inhalte der Landesregierungssitzungen den Landtagsklubs übermittelt und im Internet veröffentlicht werden müssen.Man kann ganz klar sagen, das die ÖVP aus dem bequemen und komfortablen Machtsessel, gerade ohne die SPÖ, sich ein Stück bewegt hat. Dies scheint ein Zeichen für die Öffnung der alten Tante ÖVP zu sein, macht für die Landtagswahl, und die daraus folgenden neuen Machtverhältnisse, Hoffnung. Natürlich darf man diesen kleinen Schritte nicht als demokratiepolitisches Wunder werten, aber die Tür ist offen.