10. St. Pöltner Radmarathon: Strecke offiziell besichtigt

02.05.2017, 11:40 Uhr

Ausgangspunkt für die Tour war der Firmenstandort von Hauptsponsor Constantia Teich in Weinburg. Angeführt von den Sportlern des Radclub sunpor St.Pölten, und dem Team der Firma Constantia Teich machten sich bei perfektem Radsportwetter um die 100 Radsportler auf die Strecke. Zahlreiche Vereine und Athleten nutzten die Gelegenheit ca. ein Monat vor der Veranstaltung die Strecke noch einmal im Pulk abzufahren. Auch zahlreiche Neueinsteiger konnten begrüßt werden. Es ist uns ein besonderes Anliegen auch Freizeitsportler aus der Region anzusprechen und das Interesse für die Radmarathonbewerbe zu wecken, so Organisator Karlheinz Zofall vom RC sunpor St.Pölten.

Zur Sache:

Der Streckenverlauf führte von Weinburg nach Rabenstein, über die Wetterlucke auf die Bergwertung Luft. Dort wurde eine Labestation (Danke an Enervit Sportequipment Strutzenberger) eingerichtet und zusammengewartet. Weiter ging‘s dann über Kirchberg an der Pielach und über Plambacheck nach Weinburg retour.Im Ziel angekommen überwog bei den Sportlern die Vorfreude und Motivation für die Radmarathonbewerbe am 4. Juni.Die Veranstalter bedanken sich bei den Teilnehmern, den zahlreichen Radvereinen, die zu dieser Besichtigungsfahrt angetreten sind und hoffen, den einen oder anderen Teilnehmer wieder dazugewonnen zu haben.Die Voranmeldung für den 10. St. Pöltner Radmarathon läuft noch bis 25. Mai. Danach werden nur noch Nachnennungen entgegengenommen.