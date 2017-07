2 x Gold für Conny Holland bei der Biedermeiertalrundfahrt in Pernitz!

20.07.2017, 07:47 Uhr

Am Sonntag stand das Rundstreckenrennen am Programm wo sie sich natürlich auch stark in Szene setzen wollte und von Beginn an in der Spitzengruppe zu finden war, zeitweise auch im Wind fahrend. Nach einigen Attacken und Ausreisversuchen überquerte sie im Zielsprint als Gesamt Vierte die Ziellinie und sicherte sich auch hier Gold vor Marie Loschnigg (RC ARBÖ Weichberger) und Katharina Kreidl (MTB Racing Team Tirol) und natürlich wertvolle Punkte für den Cup!

Weiter geht es für sie am Samstag mit den Österreichischen Meisterschaften in MTB in Koppl/Salzburg und am Sonntag Anreise zu den

EYOF (European Youth Olympics Festival)

nach Györ, dem Saisonhöhepunkt für die junge Sportlerin, wo sie gemeinsam mit Marie Loschnigg und Maximilian Kabas (NÖ), Katharina Kreidl und Tim Wafler (T), sowie Stefan Marbler (ST), für Österreich an den Start gehen werden!