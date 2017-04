Damen-Radmarathon startet zum dritten Mal

25.04.2017, 21:32 Uhr

Im Zuge des St. Pöltner Radmarathons wird ein eigener Bewerb für Frauen angeboten.

Start im Regierungsviertel

ST. PÖLTEN (red). Karlheinz Zofall, Veranstaltungschef des St. Pöltner Radmarathons, beschäftigte sich schon längere Zeit mit dem Gedanken, die Radmarathonbewerbe für Frauen attraktiver zu machen. 2015 wurde dann der Schritt gewagt und ein Damenbewerb unter dem Titel „Ladies Race“ als eigener Punkt ins Veranstaltungsprogramm aufgenommen.Es gibt einen eigenen Start, Begleitfahrzeuge und natürlich abgestimmt auf den Verlauf der restlichen Bewerbe, einen eigenen Zieleinlauf. Für die Veranstalter geht es darum, faire Bedingungen zu schaffen und die Leistungen der Athletinnen in den Mittelpunkt zu rücken. Mittlerweile sieht man, dass viele Veranstalter eigene Startblöcke und Wertungen für Frauen anbieten. So sieht man sich auf dem Weg bestätigt, bleibt aber trotzdem Österreichs erster und einziger Frauenradmarathon. Gestartet wird am 4. Juni um 9.30 Uhr im St. Pöltner Regierungsviertel. Es sind 80 Kilometer und 1.110 Höhenmeter zu absolvieren. Gewertet werden neun Altersklassen und darüber hinaus gibt es eine Gesamtwertung.aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier