St. Pöltner holen Gold bei Union-Bundesmeisterschaften

02.05.2017, 11:34 Uhr

Der Kata-Damenbewerb war auch ohne Kristin Wieninger (Matura-Vorbereitung), Patricia Bahledova (EM-Vorbereitung) und Noemi Lixandroiu (Prüfungsstress) fest in blaugelber Hand: Den Pool A gewann die Langenloiserin Verena Köfinger mit 4:1 über Corinna Holletz (Attergau), 5:0 über Ruza Sluganovic (Zell am See) und 4:1 über Erna Brunnthaller (Grieskirchen). Sie traf im Finale auf die UKC HAK-Athletin Julia Wangler, da die nach Freilos und glatten Siegen über Leonie Auner (Wals-Laschensky) und Magdalena Schweizer (Grieskirchen) den Endkampf erreicht hatte.Julia Wangler gewann den Bewerb und ist SPORTUNION-BUNDESMEISTERIN 2017 im Kata-Bewerb der Damen (allgemeine Klasse), ebenso wie Verena Köfinger im Juniorinnen-Bewerb, wo sie nach drei Siegen beim Kampf um Gold der Attergauerin Sanna Wimmer keine Chance ließ. Klubkollegin Adela Sylkaj gewann hier Bronze.Silber setzte es weiters für Rosalie Steger (Langenlois) im Kata-Bewerb der Schülerinnen U12, die nach 3 Siegen der Lokalmatadorin Bektic Jasmina (Walserfeld) im Finale knapp unterlag.Last but not least punkteten auch die St. Pöltner Masters: Andrea Bucher gewann den Damen-Kata-Bewerb +35 Jahre, und Manfred Schreck brachte bei den Herren Bronze in die Landeshauptstadt.