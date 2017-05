Team Austria erfolgreich bei Cheerleader-WM

05.05.2017, 09:39 Uhr

Eine perfekte Routine, wurde mit einem tollen 4. Platz, hinter Kanada, Deutschland und Japan belohnt.

ST. PÖLTEN / FLORIDA (red). Wieder Zuhause - am 1. Mai um 9 Uhr tobte die Ankunftshalle am Flughafen Schwechat. Grund? Familie und Freunde begrüßten das ÖBV Team Austria Juniors, dass von einer erfolgreichen ersten Teilnahme bei den ICU Cheerleading World Championships in Orlando/Florida heimkam.Jubel, Klatschen und Freudentränen. So sieht es aus, wenn ein Pilotprojekt zum Riesenerfolg wird und in die österreichische Cheer-Geschichte eingeht.

Am 26.4. war es soweit und in 2:30 Minuten konnte Österreich beweisen, dass sich das monatelange harte Training ausgezahlt hat und sich der österreichische Cheerleading-Nachwuchs zu dem Besten der Welt zählen darf. Eine perfekte Routine, wurde mit einem tollen 4. Platz, hinter Kanada, Deutschland und Japan belohnt.Das besondere an diesem Team? Nicht nur ist es bei der ersten Junioren Cheerleading Weltmeisterschaft angetreten, es war auch das erste österreichische Cheerleading Team das Cheerleader aus mehreren Vereinen zu einem Team für eine Weltmeisterschaft vereint hat.Insgesamt waren es 27 Mädchen aus 5 Vereinen (Dacia Vikings, Danube Dragons, TVP, TWL Red Wings und St. Pölten Invaders) die seit November 2016 gemeinsam trainiert haben und auch die Feuerprobe vor der WM beim Frogs Cup in Slowenien mit einem 1. Platz erfolgreich bestanden haben."Besonders stolz sind wir, dass nach Beatrice Dengler 2014, nun mit Lisa Kaller schon die 2. Athletin der Invaders Cheerleader, bei der ICU Cheerleading Weltmeisterschaft angetreten ist.", so Madeleine Ruprechter, Headcoach der Invaders Cheerleader und Coach im Team Austria.