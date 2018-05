3.000 Personen beim Tag der offenen Tür

04.05.2018, 23:28 Uhr

An der Landwirtschaftlichen Fachschule Pyhra wird digitales Know-how vermittelt.

PYHRA (red). Beim Tag der offenen Tür an der Landwirtschaftlichen Fachschule (LFS) Pyhra drehte sich alles um die Landwirtschaft 4.0. Dabei gab es zahlreiche Vorführungen der neuen Anwendungsmöglichkeiten der digitalen Technologie in der Praxis und die Fachschule präsentierte ihre Ausbildungsschwerpunkte samt dem Schulbetrieb. „Die Digitalisierung hat in vielen landwirtschaftlichen Betrieben bereits Einzug gehalten und ist ein fixer Bestandteil der täglichen Arbeit. Daher steht die Vermittlung des digitalen Know-hows an die junge Bauerngeneration auch auf dem Stundenplan der landwirtschaftlichen Fachschulen in Niederösterreich“, betont Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Schülerinnen und Schüler werden so mit der digitalen Technik in Theorie und Praxis vertraut gemacht, um sie auf den eigenen Betrieben fachgerecht und sinnvoll einzusetzen“, so Teschl-Hofmeister.

Digitalisierung als Schwerpunkt

Mit rund 3.000 Personen war der Tag der offenen Tür wieder bestens besucht. Das umfangreiche Programm und das schöne Wetter wirkten wie ein Publikumsmagnet. Dazu trugen besonders die von den Schülerinnen und Schülern selbst hergestellten bäuerlichen Spezialitäten, wie Käse, Wurst und Most, bei. Besonders großer Andrang herrschte bei der professionell durchgeführten Rinderschau der Jungzüchter. „Bei der Feldarbeit setzt sich die Digitalisierung mit GPS-gesteuerten Traktoren mit Kameraunterstützung immer mehr durch. So kann etwa bei der Saatbettbereitung die Bearbeitungsintensität exakt an den Boden angepasst werden, um einen konstanten und somit optimalen Bodenzustand für die Pflanzen zu erhalten. Zudem wird die Bodenerosion minimiert“, betont Direktor Franz Fidler.