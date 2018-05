400 Weine beim WIFI-Weinfrühling verkostet

03.05.2018, 18:29 Uhr

Rund 550 Gäste besuchten den Weinfrühling im WIFI St. Pölten, um Weine von über 70 Winzern und Weinhändlern aus ganz Österreich zu genießen. Höhepunkt des Abends war die Verleihung des WIFI-Wine-Awards.

70 Winzer und Weinhändler

ST. PÖLTEN (red). Der WIFI-Weinfrühling wird in Kooperation mit dem NÖ Landesgremium des Weinhandels veranstaltet und fand heuer am Freitag, 13. April von 16 bis 21 Uhr im WIFI St. Pölten statt. Der 12. Weinfrühling brachte einen Rekord: Er zog 550 Besucherinnen und Besucher an – darunter viele Stammgäste.Die Gäste verkosteten beim WIFI-Weinfrühling 2018 bei rund 70 Winzern und Weinhändlern aus ganz Österreich über 400 Weine: „Unser WIFI-Weinfrühling ist jedes Jahr die beste Gelegenheit, tolle Weingüter und Weinhandelsbetriebe aus ganz Österreich ausführlich kennenzulernen“, berichtet WIFI-Institutsleiter Mag. Andreas Hartl stolz. Der Abend bot auch die Chance, einen Blick hinter die Kulissen des umfassenden Ausbildungsprogramms des WIFI im Weinbereich - Weinausbildung für Jedermann, Jungsommelier, Sommelier und Diplom-Sommelier - zu werfen. „In Niederösterreich ist der Wein vor der Haustür zu finden. Beim Verkosten ist ein Training der übrigen Sinne für das Produkt Wein genauso wertvoll und wichtig. Wir wollen das Bewusstsein unserer Gäste fürs Genießen und Empfinden schärfen“, so Diplom-Sommelière Martina Illek, Präsidentin des Niederösterreichischen Sommeliervereins. Erstmals wurde 2018 der beste Nachwuchssommelier Ostösterreichs gekürt – Simon Knall von der HTL Bergheidengasse hat diesen begehrten Titel gewonnen.

WIFI-Wine-Award

Höhepunkt des Abends war auch heuer wieder die Verleihung der WIFI-Wine-Awards für die besten Weiß- und Rotweine in den Kategorien „Klassik“ und „Reserve“. Die 400 eingesendeten Weine wurden von den Sommeliers und Mitgliedern des NÖ Sommeliervereins verkostet und prämiert.Sieger Kategorie Weißwein Klassik: BIO-Weingut Killmeyer, Raggendorf, Primus Trilogie 2017Sieger Kategorie Weißwein Reserve: Weingut Stefan Ott, Arbesthal, Chardonnay Hagelberg Reserve 2016Sieger Kategorie Rotwein Klassik: Weingut Gindl, Pillichsdorf, Zweigelt 2016Sieger Kategorie Rotwein Reserve: Weingut Landauer-Gisperg, Tattendorf, Best of Zweigelt 2015