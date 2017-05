Am Tor in Landeshauptstadt entsteht innovatives Wohnquartier

11.05.2017, 15:21 Uhr

Wohnquartier Mühlbach Ost schafft mit 330 Wohneinheiten neues Wohnerlebnis in Oberwagram. Die ersten Mieter und Eigentümer sollen 2020 Einziehen.

ST. PÖLTEN. Die Schlagworte leistbar, innovativ und urban umreißen das Wohnquartier Mühlbach Ost, das vergangenen Mittwoch bei einem Pressefrühstück im Cafe im Palais Wellenstein präsentiert wurde. 330 Wohneinheiten werden gegenüber dem Landhausviertel entstehen, der erste Abschnitt bis 2020. Land und Stadt erteilten ihren Segen.Sechs renommierte Architekten-Teams beteiligten sich am Wettbewerb für das Projekt „Wohnquartier Mühlbach Ost“, mit dem Alpenland und NÖ Wohnbaugruppe | WET gemeinsam einen neuen Wohn-Stadtteil gegenüber dem Landhausviertel in St. Pölten gestalten. NÖ-Wohnbaulandesrat Karl Wilfing: „Die hochkarätige Jury gab dem Entwurf der NMPB Architekten GmbH den Zuschlag. Für den exponierten Standort wurde auf jene Qualität geachtet, die städtisches Leben in all seinen Facetten ermöglicht und zahlreiche Vorteile für urbanes Wohnen bietet“. "Ich habe mir im Vorfeld alle sechs Projekte angesehen. Ich hätte auch nicht anders entschieden", freut sich Bürgermeister Matthias Stadler, der fortfährt: "„Bereits bei der Erweiterung des FH-Campus hat das NMPB-Architekten-Team unter Sascha Bradic seine architektonische Visitenkarte in St. Pölten hinterlassen“.

Sechs Gärten, ein Zuhause

Vielfalt von Miete bis Eigentum

Alpenland nimmt Vorreiter-Rolle ein

Kooperation Alpenland & WET schon vor 20 Jahren

Wohnformen-Mix bietet viele Vorteile

Zur Sache:

Ein Wohnriegel als Randbebauung samt Panoramablick, sechs Stadtvillen im Grünen mit verschiedenen Wohn- und Freiraumangeboten, sechs Quartiersgärten, ein Zuhause: Das ist der wesentliche Gedanke des Entwurfes. Von der Jury besonders gewürdigt wurde die Randbebauung mit der Ecklösung Niederösterreich-Ring / Dr. Bruno-Kreisky-Straße, die durch die geschlossene Bebauung einen ruhigen Quartiersinnenraum schafft. Eine bereits im Wettbewerbsergebnis präsentierte Landschaftsplanung. garantiert durch gemeinschaftlich nutzbare Themengärten und einem Netzwerk kurzer Wege vielseitige Treffpunkte. Eine Reihe von Durchgängen schafft die Verbindung zwischen dem Inneren und Äußeren Wohnquartier samt einem Zugang zum Quartiers-eigenen Grüngürtel entlang des Mühlbachs.Das Wohnquartier Mühlbach Ost ist sowohl fußläufig als auch über das LUP-Busnetz gut mit der City verbunden. Ein im Wettbewerb entwickeltes Mobilitätskonzept garantiert auch den Ausbau des Radnetzes um das Quartier.Wohnbaulandesrat Karl Wilfing: „Das Land Niederösterreich fördert ganz bewusst Wohnbauprojekte im ganzen Land, weil wir leistbares Wohnen und die Schaffung von Eigentum ermöglichen wollen. Daher werden jährlich rund 6.000 Neubauwohneinheiten gefördert, womit wir österreichweit an der Spitze liegen. Das nun präsentierte Projekt ist ein gutes Beispiel für städtischen Wohnbau – die Vielfalt von Miete bis Eigentum ist dabei ein wesentlicher Beitrag, um unterschiedliche Wohnungswünsche anzusprechen. Gratulation daher auch an NMPB Architekten, die aus der Verschiedenheit der Planung eine hohe Flexibilität ermöglicht haben.“Alpenland-Aufsichtsratsvorsitzende Michaela Steinacker ergänzt: „Trotz einer differenzierten Ausgestaltung ist das Projekt Wohnquartier Mühlbach-Ost mit 330 Wohneinheiten, kompakt und wirtschaftlich konzipiert. Die Wohnungsgrundrisse sind überzeugend gelöst und versprechen hohe NutzerInnen-Qualität. Selbst Hochbeete sind in den Gärten möglich. Die Alpenland hat in St. Pölten bisher an die 700 Wohnungen errichtet und nimmt mit dem Projekt Mühlbach Ost weiterhin eine Vorreiterrolle in der Quartiersentwicklung ein“.NÖ Wohnbaugruppe | WET - Direktor Christian Rädler erinnert an die Kooperation mit der Wohnungsgenossenschaft Alpenland, die bereits vor 20 Jahren bei der Realisierung der Musterwohnhausanlage sowie der Rainer-Siedlung vis a vis des NÖ Landhauses „von Erfolg gekrönt war“. „Mit dem Projekt Mühlbach Ost folgt nun eine Fortsetzung der Stadtentwicklung in Oberwagram“.Alpenland-Obmann Norbert Steiner setzt große Hoffnungen in das Projekt. „Es bietet sich die Chance etwas Neues am Wohnsektor in St. Pölten mit diesem Wohn-Stadtteil in der Landeshauptstadt zu gestalten. Ich glaube, es gibt wenig städtische Flächen, die so intensiv genutzt werden können und die so viele Vorteile für das urbane Wohnen bieten. Am Tor in die Landeshauptstadt errichten wir sowohl geförderte Mietwohnungen, aber auch Wohnungen mit Sofort-Eigentum. Da das gesamte Grundstück als Wohn-Quartier mit gemeinschaftlichen Einrichtungen und Gemeinschaftsflächen entwickelt wurde ergibt sich eine besonders hohe Wohnqualität.“Der ehemalige Hauptstadtplaner ist überzeugt, „dass sich damit auch neues Leben in Nachbarschaft zu NÖ Landhaus und dem Kulturbezirk entwickelt“.Junges Wohnen, Familienwohnen, Betreutes Wohnen - der Umfang des Wohnquartiers Mühlbach Ost ist so groß, dass all diese Wohnformen vereint werden können.Der Bau soll Ende 2018 beginnen, um im Jahr 2020 die ersten 70 bis 80 der 330 geplanten Wohneinheiten besiedeln zu können.