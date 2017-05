"Ein Haus aus einer Hand"

02.05.2017, 17:24 Uhr

Manfred Weissmann, Spartenleiter für Baustoffe beim Raiffeisen-Lagerhaus St. Pölten, über das „Haus aus einer Hand“.

Wir haben wie jede andere Baufirma das Baumeistergewerbe und haben im Hintergund ausgebildete Planer, die laufend geschult werden.Wir bauen Ein- und Zweifamilienhäuser, Reihenhäuser und vielleicht ein Haus mit vier Wohnungen. Das ist unser Geschäft. Da ist es schön, wenn wir einen Architekten haben. Aber der Kunde will sich oft den Architekten sparen. Es ist leider in Österreich noch immer so, dass die Planung nicht viel kosten darf, obwohl das das absolut Wichtigste ist.

Wir haben selbst mehrere Gewerbebetriebe im eigenen Haus. Aber in der Regel haben wir mehr Subleistungen, weil wir die Firmen aus der Region einsetzen wollen. Wir sind ja aus unserer Geschichte Baustoffhändler. Wenn ich jetzt einem Fliesenleger oder einem Dachdecker oder einem Zimmerer Arbeit gebe, obwohl ich die selber im eigenen Haus habe, dann kauft er mir Material ab. Wir wollen das Geschäft in der Region lassen.Der Unterschied ist, das wir vom Anfang bis zur Übergabe einen Bauleiter dabei haben. Wir machen das mit Fixpreis und Fertigstellungsgarantie zu einem bestimmten Zeitpunkt.