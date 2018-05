Gratis-Steuerberatung am 15. Mai

05.05.2018, 01:14 Uhr

Steuerberatungskanzlei und Katholischer Familienverband bieten Informationen für Familien an.

ST. PÖLTEN (red). Familien aus dem Bezirk holen sich ihre Kohle vom Finanzamt zurück. Der 15. Mai ist nicht nur Internationaler Tag der Familie, sondern auch Familien-Steuerberatungstag. In den letzten Jahren nutzten viele Familien das Angebot des Katholischen Familienverbandes der Diözese St. Pölten in Kooperation mit den Steuerberatungskanzleien BKS in Herzogenburg, St. Pölten und Wilhelmsburg. Meist können sich Familien durch Beratung Hunderte Euro ersparen. Sie erhalten Tipps beim Steuerausgleich: Welche Sonderausgaben (zB Kredite oder Spenden) oder außergewöhnliche Belastungen für Kinder kann man absetzen? Auch das Thema Pflege ist ein immer wichtiger werdender Bereich, bei dem sich Familien viel steuerliches Know-how holen können.