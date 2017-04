Gut verdienen und niemals fad

28.04.2017, 10:46 Uhr

Experten für Heizung, Wasser und Klima sind gefragt wie nie. Ein helfender Experte – wäre das nichts für Ihr Kind?

Ein krisensicherer Job, gutes Einkommen und eine abwechslungsreiche Tätigkeit zugleich – wer kann das schon von seinem Arbeitsplatz behaupten? Jeder Installateur-Lehrling zum Beispiel. Denn die Spezialisierung – von Bad-Design bis Klimatechnik – lässt viel Spielraum für individuelle Begabungen.Gefragt sind die Experten für Heizung, Wasser und Klima ohnehin wie nie. Umweltschonende, effiziente und kostengünstige Heizung und Kühlung haben an Stellenwert in Betrieben sowie in privaten Haushalten gewonnen. Ein helfender Experte – wäre das nichts für Ihr Kind?Alle Informationen zu einer Karriere als Installateur finden Sie unter www.meinelehre.at