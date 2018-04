HAK Ybbs SchülerInnen haben bereits das 2. Mal beim internationalen Logistik Dialog #werteweltwandel teilgenommen

22.04.2018, 15:35 Uhr

40 Logistik Unternehmen waren mit einem Stand vertreten und präsentierten ihre innovativen Leistungen.Bei einem Rundgang durch die Ausstellung konnten die SchülerInnen diese Innovationen kennen lernen und wichtige Kontakte für ihr zukünftiges Berufsleben knüpfen. Die große Herausforderung der Logistik Branche ist die Digitalisierung, die Optimierung der Kundenwünsche und die stärker werdende Globalisierung – Stichwort neue Seidenstraße. Alles Themen, die in der Ausbildung an der HAK Ybbs zentrale Themen sind. Deshalb sind unsere AbsolventInnen für die Unternehmen so attraktiv, was die vielen direkt einlangenden Stellenangebote beweisen.

Internationale Keynotespeaker unterstrichen in den interessanten Vorträgen die Bedeutung der raschen Anpassung der Unternehmen auf die geänderten Rahmenbedingungen. Sie zeigten auch auf, wie auch die kleinen und mittleren Unternehmen in einer immer stärker digitalisierten und globalisierten Welt zukünftig überleben und sogar zu Mitgestaltern werden können. Auch die zukünftigen Anforderungen an die Schule von Morgen wurden bei den Beiträgen angesprochen.Das ist erneut eine Bestätigung für das Schulzentrum Ybbs, den Weg des innovativen Konzeptes der Modellschule für Individualisierung und Potenzialentfaltung konsequent weiter zu gehen. Ein interessanter und lehrreicher Tag für die zukünftigen AbsolventInnen.Weitere Informationen unter www.sz-ybbs.ac.at