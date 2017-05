Mariazellerbahn bedankt sich mit Pendlerfrühstück

11.05.2017, 11:41 Uhr

Mit einer Frühstücksaktion bedankte sich die NÖVOG bei ihren Fahrgästen für die Geduld während der Streckensperre in den vergangenen Wochen. „Wir haben unsere Modernisierungsarbeiten auf der Mariazellerbahn abgeschlossen und können den Fahrgästen ab sofort noch mehr Komfort und Sicherheit als bisher bieten. In der Zeit der Bauarbeiten konnten die Pendlerinnen und Pendler auf den bereit gestellten Schienenersatzverkehr zurückgreifen. Um uns bei unseren Fahrgästen für das große Verständnis zu bedanken, haben wir ein kleines Frühstück zur Verfügung gestellt. Insgesamt haben wir 300 Stück Brioche-Kipferl und 300 Stück Schinken-Käse-Stangerl an die Fahrgäste direkt in der Mariazellerbahn verteilt“, erklärt Verkehrslandesrat Karl Wilfing.

An der Mariazellerbahn wurden in den vergangenen Wochen wichtige Sanierungsmaßnahmen und notwendige Arbeiten an den Masten durchgeführt. Seit 11. Mai steht sie wieder in vollem Umfang für die Fahrgäste zur Verfügung. „Unsere Modernisierungsmaßnahmen bringen Zeit und Komfort. Die Einschränkungen der vergangenen Wochen werden sich in Zukunft bezahlt machen“, informiert NÖVOG Geschäftsführer Gerhard Stindl.

Die Himmelstreppe gilt als besonders modernes öffentliches Verkehrsmittel, das den Fahrgästen mit Vollklimatisierung und einem umfassenden Fahrgastinformationssystem jede Menge Komfort bietet.Informationen zur Mariazellerbahn gibt es im Internet unter www.mariazellerbahn.at oder im NÖVOG Infocenter (Montag bis Donnerstag von 7:30-18:00 Uhr, Freitag und Samstag von 7:30-20:00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 7:30-16:00 Uhr) unter 02742 / 360 990-99.