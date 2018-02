WKNÖ: PTS und Sonderschule erhielten Monitore und Pcs

01.02.2018, 17:14 Uhr



Allgemeine Sonderschule erhielt fünf Monitore und PCs

„Mit dieser gemeinsamen Spendenaktion von WKNÖ und Landesschulrat NÖ unterstützen wir gezielt unsere Kinder und Jugendlichen, damit sie an den Schulen eine passende Infrastruktur für ihren persönlichen Lernerfolg erhalten“, erklärt Wirtschaftskammer NÖ-Präsidentin Sonja Zwazl. Als Wirtschaftskammer sei es außerdem eine Selbstverständlichkeit, sich im Bereich der Ausbildung für Kinder und Jugendliche zu engagieren. „Schließlich sind sie die Zukunft unserer Gesellschaft und der Nachwuchs für unsere Unternehmen“, so die WKNÖ-Präsidentin.Die PCs und Monitore wurden bisher in den Büros der WKNÖ eingesetzt und wurden vor der Übergabe von der IT-Abteilung der WKNÖ auf ihre Funktionstüchtigkeit getestet. Die Schulen konnten sich für die Vergabe der gebrauchten Geräte über den Landesschulrat NÖ „bewerben“.Auch die Allgemeine Sonderschule St. Pölten-Nord erhielt jeweils fünf Monitore und PCs. Schulleiterin Kathrin Schindele: „Diese Geräte setzen wir bei unserer unverbindlichen Übung ,Informatik‘ ein. Außerdem wollen wir in Zukunft den Einsatz von neuen Medien, wie eben Computer, im Gesamtunterricht noch weiter verstärken. Diese Aktion unterstützt uns dabei ungemein. Es ist nämlich nicht selbstverständlich, dass alle Schülerinnen und Schüler zu Hause über einen PC verfügen.“

NMS Ardagger, NMS Aschbach-Markt, NMS Atzenbrugg, NMS Bad Erlach, VS Brunn/Wild, VS Ebergassing, NMS Fels am Wagram, NMS Gänserndorf, NMS Gars am Kamp, VS Großmugl, NMS Groß-Siegharts, NMS Hohenruppersdorf, NMS Lichtenegg, VS Lunz am See, NMS Mistelbach II, NMS Ravelsbach, ASO St. Pölten Nord, PTS St. Pölten, NMS Weissenbach, NMS Weitersfeld, NMS Weitra, NMS Wiesmath, NMS Wullersdorf, NMS Zistersdorf