04.05.2018, 23:51 Uhr

Helmut Schebestas Steuerberatungskanzlei informierte und unterhielt im Schloss Thalheim.

Datenschutz neu aufgestellt

ST. PÖLTEN / THALHEIM (mh). Zu einer Zeitreise in die digitale Zukunft lud Helmut Schebesta, Boss der St. Pöltner Unternehmens- und Steuerberatungskanzlei, am vergangenen Freitag ins Schloss Thalheim. "Die Digitalisierung hält verstärkt in allen Lebensbereichen Einzug", sagte Helmut Schebesta im wohlgefüllten Festsaal über das große Thema der Zukunft."Dies stellt uns als Datennutzer bzw. Datenverarbeiter aber auch vor neue Herausforderungen, wenn man an die datenschutzrechtlichen Bestimmungen denkt – Stichwort Datenschutzgrundverordnung. Auf der informativen und musikalischen Zeitreise kam neben geballter Information über Buchhaltungslösungen von morgen und vielen anderen Themen auch die Unterhaltung nicht zu kurz. Musikerin Tini Kainrath lud zur musikalischen Zeitreise vom sh-Gründungsjahr 1974 bis heute. Erst im Vorjahr kam es mit dem Pensionsantritt von Othmar Holzinger zu einer Neuorganisation des Unternehmens. Helmut Schebesta erwarb die Geschäftsanteile der sh-Kanzleien von Othmar Holzinger und übernahm die alleinige Geschäftsführung.